Hubble 價格 (HBB)
今天 Hubble (HBB) 的實時價格爲 0.07264 USD。目前其市值爲 $ 4.92M USD。HBB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hubble 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.17K USD
- Hubble 當天價格變化爲 -1.02%
- 其循環供應量爲 68.24M USD
在獲取 MEXC 上從 HBB兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 HBB 價格信息的首選平臺。
今天內，Hubble 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00074945802270682。
在過去30天內，Hubble 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0069164757。
在過去60天內，Hubble 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0083063840。
在過去90天內，Hubble 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00423614492626314。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00074945802270682
|-1.02%
|30天
|$ +0.0069164757
|+9.52%
|60天
|$ +0.0083063840
|+11.44%
|90天
|$ -0.00423614492626314
|-5.51%
Hubble 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.37%
-1.02%
-0.81%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can: - Earn USDH rewards - Participate in the project's governance (coming soon)
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 HBB 兌換 AUD
A$0.116224
|1 HBB 兌換 GBP
￡0.0573856
|1 HBB 兌換 EUR
€0.0697344
|1 HBB 兌換 USD
$0.07264
|1 HBB 兌換 MYR
RM0.32688
|1 HBB 兌換 TRY
₺2.5474848
|1 HBB 兌換 JPY
¥11.3848672
|1 HBB 兌換 RUB
₽7.5138816
|1 HBB 兌換 INR
₹6.1831168
|1 HBB 兌換 IDR
Rp1,190.8194816
|1 HBB 兌換 PHP
₱4.2988352
|1 HBB 兌換 EGP
￡E.3.697376
|1 HBB 兌換 BRL
R$0.454
|1 HBB 兌換 CAD
C$0.1038752
|1 HBB 兌換 BDT
৳8.68048
|1 HBB 兌換 NGN
₦112.969728
|1 HBB 兌換 UAH
₴3.0487008
|1 HBB 兌換 VES
Bs3.70464
|1 HBB 兌換 PKR
Rs20.2113536
|1 HBB 兌換 KZT
₸37.9711072
|1 HBB 兌換 THB
฿2.5082592
|1 HBB 兌換 TWD
NT$2.371696
|1 HBB 兌換 CHF
Fr0.0646496
|1 HBB 兌換 HKD
HK$0.5644128
|1 HBB 兌換 MAD
.د.م0.7249472