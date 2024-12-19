Gotti Token 價格 (GOTTI)
今天 Gotti Token (GOTTI) 的實時價格爲 81.54 USD。目前其市值爲 $ 4.08M USD。GOTTI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Gotti Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.65K USD
- Gotti Token 當天價格變化爲 -2.17%
- 其循環供應量爲 50.00K USD
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今天內，Gotti Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.80875852708394。
在過去30天內，Gotti Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -26.7787226340。
在過去60天內，Gotti Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -50.0560768980。
在過去90天內，Gotti Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -339.7489515080376。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -1.80875852708394
|-2.17%
|30天
|$ -26.7787226340
|-32.84%
|60天
|$ -50.0560768980
|-61.38%
|90天
|$ -339.7489515080376
|-80.64%
Gotti Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.19%
-2.17%
-7.81%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Gotti is the gold standard of tokens. 420x more rare than 1 Bitcoin. We are the premiere store of wealth on the Solana Blockchain.
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|1 GOTTI 兌換 AUD
A$130.464
|1 GOTTI 兌換 GBP
￡64.4166
|1 GOTTI 兌換 EUR
€78.2784
|1 GOTTI 兌換 USD
$81.54
|1 GOTTI 兌換 MYR
RM366.93
|1 GOTTI 兌換 TRY
₺2,859.6078
|1 GOTTI 兌換 JPY
¥12,783.8412
|1 GOTTI 兌換 RUB
₽8,434.4976
|1 GOTTI 兌換 INR
₹6,940.6848
|1 GOTTI 兌換 IDR
Rp1,336,721.0976
|1 GOTTI 兌換 PHP
₱4,814.937
|1 GOTTI 兌換 EGP
￡E.4,152.8322
|1 GOTTI 兌換 BRL
R$514.5174
|1 GOTTI 兌換 CAD
C$116.6022
|1 GOTTI 兌換 BDT
৳9,744.03
|1 GOTTI 兌換 NGN
₦126,811.008
|1 GOTTI 兌換 UAH
₴3,422.2338
|1 GOTTI 兌換 VES
Bs4,077
|1 GOTTI 兌換 PKR
Rs22,687.6896
|1 GOTTI 兌換 KZT
₸42,623.4042
|1 GOTTI 兌換 THB
฿2,814.7608
|1 GOTTI 兌換 TWD
NT$2,661.4656
|1 GOTTI 兌換 CHF
Fr72.5706
|1 GOTTI 兌換 HKD
HK$633.5658
|1 GOTTI 兌換 MAD
.د.م813.7692