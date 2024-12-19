Gotti Token 圖標

Gotti Token 價格 (GOTTI)

USD

Gotti Token (GOTTI) 實時價格圖表

$81.54
$81.54$81.54
-2.10%(1D)

今天 Gotti Token (GOTTI) 的價格

今天 Gotti Token (GOTTI) 的實時價格爲 81.54 USD。目前其市值爲 $ 4.08M USD。GOTTI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Gotti Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.65K USD
- Gotti Token 當天價格變化爲 -2.17%
- 其循環供應量爲 50.00K USD

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Gotti Token (GOTTI) 價格表現 USD

今天內，Gotti Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.80875852708394
在過去30天內，Gotti Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -26.7787226340
在過去60天內，Gotti Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -50.0560768980
在過去90天內，Gotti Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -339.7489515080376

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -1.80875852708394-2.17%
30天$ -26.7787226340-32.84%
60天$ -50.0560768980-61.38%
90天$ -339.7489515080376-80.64%

Gotti Token (GOTTI) 價格分析

Gotti Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 75.62
$ 75.62$ 75.62

$ 84.23
$ 84.23$ 84.23

$ 4,141.09
$ 4,141.09$ 4,141.09

+0.19%

-2.17%

-7.81%

Gotti Token (GOTTI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 4.08M
$ 4.08M$ 4.08M

$ 7.65K
$ 7.65K$ 7.65K

50.00K
50.00K 50.00K

什麼是Gotti Token (GOTTI)

Gotti is the gold standard of tokens. 420x more rare than 1 Bitcoin. We are the premiere store of wealth on the Solana Blockchain.

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Gotti Token (GOTTI) 資源

官網

大家還在問：關於 Gotti Token (GOTTI) 的其他問題

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GOTTI 兌換爲當地貨幣

1 GOTTI 兌換 AUD
A$130.464
1 GOTTI 兌換 GBP
64.4166
1 GOTTI 兌換 EUR
78.2784
1 GOTTI 兌換 USD
$81.54
1 GOTTI 兌換 MYR
RM366.93
1 GOTTI 兌換 TRY
2,859.6078
1 GOTTI 兌換 JPY
¥12,783.8412
1 GOTTI 兌換 RUB
8,434.4976
1 GOTTI 兌換 INR
6,940.6848
1 GOTTI 兌換 IDR
Rp1,336,721.0976
1 GOTTI 兌換 PHP
4,814.937
1 GOTTI 兌換 EGP
￡E.4,152.8322
1 GOTTI 兌換 BRL
R$514.5174
1 GOTTI 兌換 CAD
C$116.6022
1 GOTTI 兌換 BDT
9,744.03
1 GOTTI 兌換 NGN
126,811.008
1 GOTTI 兌換 UAH
3,422.2338
1 GOTTI 兌換 VES
Bs4,077
1 GOTTI 兌換 PKR
Rs22,687.6896
1 GOTTI 兌換 KZT
42,623.4042
1 GOTTI 兌換 THB
฿2,814.7608
1 GOTTI 兌換 TWD
NT$2,661.4656
1 GOTTI 兌換 CHF
Fr72.5706
1 GOTTI 兌換 HKD
HK$633.5658
1 GOTTI 兌換 MAD
.د.م813.7692