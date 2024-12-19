今天 Gotti Token (GOTTI) 的價格

今天 Gotti Token (GOTTI) 的實時價格爲 81.54 USD。目前其市值爲 $ 4.08M USD。GOTTI 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Gotti Token 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 7.65K USD

- Gotti Token 當天價格變化爲 -2.17%

- 其循環供應量爲 50.00K USD

在獲取 MEXC 上從 GOTTI兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 GOTTI 價格信息的首選平臺。