Golff 價格 (GOF)
今天 Golff (GOF) 的實時價格爲 0.00504896 USD。目前其市值爲 $ 60.26K USD。GOF 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Golff 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Golff 當天價格變化爲 -27.90%
- 其循環供應量爲 11.94M USD
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今天內，Golff 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001954564844836087。
在過去30天內，Golff 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0023440574。
在過去60天內，Golff 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0027739496。
在過去90天內，Golff 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001889426069989565。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.001954564844836087
|-27.90%
|30天
|$ -0.0023440574
|-46.42%
|60天
|$ -0.0027739496
|-54.94%
|90天
|$ -0.001889426069989565
|-27.23%
Golff 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.06%
-27.90%
-26.27%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Golff: One-stop services encrypted bank, to create a light, open, and free finanicial world. Golff DeFi products have low threshhold, fast and smooth using experience. Multi-version, localized product design, catering to the needs of eastern and western users. 95% of GOF comes from liquid mining, no pre-mined. As a DeFi aggregator, Golff will continue to innovate product design and gameplay while optimizing and aggregating the DeFi product portfolio to optimize return
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|1 GOF 兌換 AUD
A$0.0081793152
|1 GOF 兌換 GBP
￡0.0040896576
|1 GOF 兌換 EUR
€0.0048974912
|1 GOF 兌換 USD
$0.00504896
|1 GOF 兌換 MYR
RM0.0226698304
|1 GOF 兌換 TRY
₺0.1788341632
|1 GOF 兌換 JPY
¥0.7960695232
|1 GOF 兌換 RUB
₽0.5131258048
|1 GOF 兌換 INR
₹0.4351698624
|1 GOF 兌換 IDR
Rp82.7698228224
|1 GOF 兌換 PHP
₱0.29788864
|1 GOF 兌換 EGP
￡E.0.2551239488
|1 GOF 兌換 BRL
R$0.0308996352
|1 GOF 兌換 CAD
C$0.0072705024
|1 GOF 兌換 BDT
৳0.6158721408
|1 GOF 兌換 NGN
₦7.8278066048
|1 GOF 兌換 UAH
₴0.2134700288
|1 GOF 兌換 VES
Bs0.26759488
|1 GOF 兌換 PKR
Rs1.4059838912
|1 GOF 兌換 KZT
₸2.664336192
|1 GOF 兌換 THB
฿0.1750979328
|1 GOF 兌換 TWD
NT$0.1671710656
|1 GOF 兌換 CHF
Fr0.0045945536
|1 GOF 兌換 HKD
HK$0.0392809088
|1 GOF 兌換 MAD
.د.م0.0506915584