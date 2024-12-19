GoGoPool 價格 (GGP)
今天 GoGoPool (GGP) 的實時價格爲 10.27 USD。目前其市值爲 $ 72.82M USD。GGP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GoGoPool 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 168.07K USD
- GoGoPool 當天價格變化爲 -10.41%
- 其循環供應量爲 7.09M USD
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今天內，GoGoPool 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.19430225113083。
在過去30天內，GoGoPool 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.2237887750。
在過去60天內，GoGoPool 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +7.1729818810。
在過去90天內，GoGoPool 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.758223134068926。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -1.19430225113083
|-10.41%
|30天
|$ +2.2237887750
|+21.65%
|60天
|$ +7.1729818810
|+69.84%
|90天
|$ +4.758223134068926
|+86.33%
GoGoPool 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.62%
-10.41%
-13.72%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
GGP is an ERC20 utility token that is used for: * Lowering the AVAX staking cost of a validator node * Staking to be matched with AVAX from the deposit pool * Used in governance to make decisions about the protocol, aimed towards helping Subnets launch faster
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|1 GGP 兌換 AUD
A$16.432
|1 GGP 兌換 GBP
￡8.1133
|1 GGP 兌換 EUR
€9.8592
|1 GGP 兌換 USD
$10.27
|1 GGP 兌換 MYR
RM46.215
|1 GGP 兌換 TRY
₺360.1689
|1 GGP 兌換 JPY
¥1,609.9252
|1 GGP 兌換 RUB
₽1,061.3018
|1 GGP 兌換 INR
₹874.1824
|1 GGP 兌換 IDR
Rp168,360.6288
|1 GGP 兌換 PHP
₱606.4435
|1 GGP 兌換 EGP
￡E.523.0511
|1 GGP 兌換 BRL
R$64.8037
|1 GGP 兌換 CAD
C$14.6861
|1 GGP 兌換 BDT
৳1,227.265
|1 GGP 兌換 NGN
₦15,971.904
|1 GGP 兌換 UAH
₴431.0319
|1 GGP 兌換 VES
Bs513.5
|1 GGP 兌換 PKR
Rs2,857.5248
|1 GGP 兌換 KZT
₸5,368.4371
|1 GGP 兌換 THB
฿354.5204
|1 GGP 兌換 TWD
NT$335.2128
|1 GGP 兌換 CHF
Fr9.1403
|1 GGP 兌換 HKD
HK$79.7979
|1 GGP 兌換 MAD
.د.م102.4946