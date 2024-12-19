GoGoPool 圖標

GoGoPool 價格 (GGP)

USD

GoGoPool (GGP) 實時價格圖表

$10.27
$10.27$10.27
-10.40%(1D)

今天 GoGoPool (GGP) 的價格

今天 GoGoPool (GGP) 的實時價格爲 10.27 USD。目前其市值爲 $ 72.82M USD。GGP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GoGoPool 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 168.07K USD
- GoGoPool 當天價格變化爲 -10.41%
- 其循環供應量爲 7.09M USD

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GoGoPool (GGP) 價格表現 USD

今天內，GoGoPool 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.19430225113083
在過去30天內，GoGoPool 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.2237887750
在過去60天內，GoGoPool 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +7.1729818810
在過去90天內，GoGoPool 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.758223134068926

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -1.19430225113083-10.41%
30天$ +2.2237887750+21.65%
60天$ +7.1729818810+69.84%
90天$ +4.758223134068926+86.33%

GoGoPool (GGP) 價格分析

GoGoPool 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 9.7
$ 9.7$ 9.7

$ 11.72
$ 11.72$ 11.72

$ 19.66
$ 19.66$ 19.66

-0.62%

-10.41%

-13.72%

GoGoPool (GGP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 72.82M
$ 72.82M$ 72.82M

$ 168.07K
$ 168.07K$ 168.07K

7.09M
7.09M 7.09M

什麼是GoGoPool (GGP)

GGP is an ERC20 utility token that is used for: * Lowering the AVAX staking cost of a validator node * Staking to be matched with AVAX from the deposit pool * Used in governance to make decisions about the protocol, aimed towards helping Subnets launch faster

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GoGoPool (GGP) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 GoGoPool (GGP) 的其他問題

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GGP 兌換爲當地貨幣

1 GGP 兌換 AUD
A$16.432
1 GGP 兌換 GBP
8.1133
1 GGP 兌換 EUR
9.8592
1 GGP 兌換 USD
$10.27
1 GGP 兌換 MYR
RM46.215
1 GGP 兌換 TRY
360.1689
1 GGP 兌換 JPY
¥1,609.9252
1 GGP 兌換 RUB
1,061.3018
1 GGP 兌換 INR
874.1824
1 GGP 兌換 IDR
Rp168,360.6288
1 GGP 兌換 PHP
606.4435
1 GGP 兌換 EGP
￡E.523.0511
1 GGP 兌換 BRL
R$64.8037
1 GGP 兌換 CAD
C$14.6861
1 GGP 兌換 BDT
1,227.265
1 GGP 兌換 NGN
15,971.904
1 GGP 兌換 UAH
431.0319
1 GGP 兌換 VES
Bs513.5
1 GGP 兌換 PKR
Rs2,857.5248
1 GGP 兌換 KZT
5,368.4371
1 GGP 兌換 THB
฿354.5204
1 GGP 兌換 TWD
NT$335.2128
1 GGP 兌換 CHF
Fr9.1403
1 GGP 兌換 HKD
HK$79.7979
1 GGP 兌換 MAD
.د.م102.4946