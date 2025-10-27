GIGAETH（GETH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 4,056.44 24H最高價 $ 4,243.94 歷史最高 $ 4,864.9 最低價 $ 2,597.03 漲跌幅（1H） +0.35% 漲跌幅（1D） +2.15% 漲跌幅（7D） +2.99%

GIGAETH（GETH）目前實時價格為 $4,166.53。過去 24 小時內，GETH 的交易價格在 $ 4,056.44 至 $ 4,243.94 之間波動，市場活躍度顯著。GETH 的歷史最高價為 $ 4,864.9，歷史最低價為 $ 2,597.03。

從短期表現來看，GETH 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.35%，過去 24 小時內變動為 +2.15%，過去 7 天內累計變動為 +2.99%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

GIGAETH（GETH）市場資訊

市值 $ 16.10M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 16.14M 流通量 3.86K 總供應量 3,867.108256782134

GIGAETH 的目前市值為 $ 16.10M, 它過去 24 小時的交易量為 --。GETH 的流通量為 3.86K，總供應量是 3867.108256782134，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.14M。