GEOM 今日價格

GEOM (GEOM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 24.64%。目前 GEOM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GEOM。

GEOM 目前市值在 $ 279,903 排名第 #-，流通供應量為 948.51M GEOM。過去 24 小時內，GEOM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00149508，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GEOM 在過去一小時內波動了 -0.95%，過去7 天內波動了 -38.97%。過去一天，總交易量達到 $ 63.30K。

GEOM（GEOM）市場資訊

市值 $ 279.90K$ 279.90K $ 279.90K 成交量（24H） $ 63.30K$ 63.30K $ 63.30K 完全稀釋市值 $ 294.73K$ 294.73K $ 294.73K 流通量 948.51M 948.51M 948.51M 總供應量 998,760,615.727463 998,760,615.727463 998,760,615.727463

GEOM 的目前市值為 $ 279.90K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 63.30K。GEOM 的流通量為 948.51M，總供應量是 998760615.727463，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 294.73K。