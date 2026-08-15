GenesisL1 今日價格

GenesisL1 (L1) 今日實時價格為 $ 0.09771，過去 24 小時內變化了 4.27%。目前 L1 兌 USD 的匯率為 $ 0.09771 每 L1。

GenesisL1 目前市值在 $ 4,051,607 排名第 #-，流通供應量為 41.47M L1。過去 24 小時內，L1 的交易價格在 $ 0.097657（低點）和 $ 0.102851（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.133966，而歷史最低價為 $ 0.09614。

短期表現方面，L1 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -10.88%。過去一天，總交易量達到 $ 2.69K。

GenesisL1（L1）市場資訊

市值 $ 4.05M$ 4.05M $ 4.05M 成交量（24H） $ 2.69K$ 2.69K $ 2.69K 完全稀釋市值 $ 4.58M$ 4.58M $ 4.58M 流通量 41.47M 41.47M 41.47M 總供應量 46,826,227.16767732 46,826,227.16767732 46,826,227.16767732

GenesisL1 的目前市值為 $ 4.05M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.69K。L1 的流通量為 41.47M，總供應量是 46826227.16767732，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.58M。