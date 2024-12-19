Gemach 圖標

Gemach 價格 (GMAC)

USD

Gemach (GMAC) 實時價格圖表

$0.00355527
$0.00355527$0.00355527
-6.60%(1D)

今天 Gemach (GMAC) 的價格

今天 Gemach (GMAC) 的實時價格爲 0.00355527 USD。目前其市值爲 $ 1.78M USD。GMAC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Gemach 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.01K USD
- Gemach 當天價格變化爲 -6.69%
- 其循環供應量爲 500.00M USD

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Gemach (GMAC) 價格表現 USD

今天內，Gemach 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000255149792505515
在過去30天內，Gemach 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0009005545
在過去60天內，Gemach 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003678716
在過去90天內，Gemach 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0028477430931363275

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000255149792505515-6.69%
30天$ +0.0009005545+25.33%
60天$ +0.0003678716+10.35%
90天$ +0.0028477430931363275+402.49%

Gemach (GMAC) 價格分析

Gemach 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00344984
$ 0.00344984$ 0.00344984

$ 0.00385911
$ 0.00385911$ 0.00385911

$ 0.01028798
$ 0.01028798$ 0.01028798

-0.06%

-6.69%

+20.44%

Gemach (GMAC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

$ 7.01K
$ 7.01K$ 7.01K

500.00M
500.00M 500.00M

什麼是Gemach (GMAC)

Gemach is a DAO of community experts providing self-custodial trading bots, interest-free loans, index funds, & AI companions to generate alpha across Defi protocols. Gemach is the creator of GBot - the fastest sniper and trading bot on the market.

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Gemach (GMAC) 資源

官網

大家還在問：關於 Gemach (GMAC) 的其他問題

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GMAC 兌換爲當地貨幣

1 GMAC 兌換 AUD
A$0.005688432
1 GMAC 兌換 GBP
0.0028086633
1 GMAC 兌換 EUR
0.0034130592
1 GMAC 兌換 USD
$0.00355527
1 GMAC 兌換 MYR
RM0.015998715
1 GMAC 兌換 TRY
0.1246833189
1 GMAC 兌換 JPY
¥0.5573241252
1 GMAC 兌換 RUB
0.3674016018
1 GMAC 兌換 INR
0.3026245824
1 GMAC 兌換 IDR
Rp58.2831054288
1 GMAC 兌換 PHP
0.2099386935
1 GMAC 兌換 EGP
￡E.0.1810343484
1 GMAC 兌換 BRL
R$0.022398201
1 GMAC 兌換 CAD
C$0.0050840361
1 GMAC 兌換 BDT
0.424854765
1 GMAC 兌換 NGN
5.529155904
1 GMAC 兌換 UAH
0.1492146819
1 GMAC 兌換 VES
Bs0.1777635
1 GMAC 兌換 PKR
Rs0.9892183248
1 GMAC 兌換 KZT
1.8584462871
1 GMAC 兌換 THB
฿0.122656815
1 GMAC 兌換 TWD
NT$0.1160440128
1 GMAC 兌換 CHF
Fr0.0031641903
1 GMAC 兌換 HKD
HK$0.0276244479
1 GMAC 兌換 MAD
.د.م0.0354815946