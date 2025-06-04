FROK 圖標

FROK 價格 (FROK)

USD

FROK (FROK) 實時價格圖表

$0.04695159
$0.04695159$0.04695159
+6.90%(1D)

今天 FROK (FROK) 的價格

今天 FROK (FROK) 的實時價格爲 0.04695159 USD。目前其市值爲 $ 9.43M USD。FROK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
FROK 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- FROK 當天價格變化爲 +6.96%
- 其循環供應量爲 200.92M USD

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FROK (FROK) 價格表現 USD

今天內，FROK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00305714
在過去30天內，FROK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0168228814
在過去60天內，FROK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0078981448
在過去90天內，FROK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00897271515223151

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00305714+6.96%
30天$ -0.0168228814-35.83%
60天$ +0.0078981448+16.82%
90天$ +0.00897271515223151+23.63%

FROK (FROK) 價格分析

FROK 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.04340094
$ 0.04340094$ 0.04340094

$ 0.04755439
$ 0.04755439$ 0.04755439

$ 0.250266
$ 0.250266$ 0.250266

+0.46%

+6.96%

-30.48%

FROK (FROK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 9.43M
$ 9.43M$ 9.43M

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200.92M
200.92M 200.92M

什麼是FROK (FROK)

The FROK project is building towards a future where intelligence (test-time compute) is priced and distributed similarly to blockspace and gas markets. The ultimate form-factor Frok seeks to enable is pay-per-use, raw intelligence. From just-in-time created features to code runtime environments and more, Frok aims to cater to the needs of power users, with a distinct focus on speed and ergonomics.

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FROK (FROK) 資源

官網

大家還在問：關於 FROK (FROK) 的其他問題

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FROK 兌換爲當地貨幣

1 FROK 兌換 VND
1,235.53109085
1 FROK 兌換 AUD
A$0.0723054486
1 FROK 兌換 GBP
0.0342746607
1 FROK 兌換 EUR
0.0408478833
1 FROK 兌換 USD
$0.04695159
1 FROK 兌換 MYR
RM0.1990747416
1 FROK 兌換 TRY
1.8372157167
1 FROK 兌換 JPY
¥6.7553947692
1 FROK 兌換 RUB
3.7077670623
1 FROK 兌換 INR
4.0242207789
1 FROK 兌換 IDR
Rp769.6980735696
1 FROK 兌換 KRW
64.6715895819
1 FROK 兌換 PHP
2.615203563
1 FROK 兌換 EGP
￡E.2.3320854753
1 FROK 兌換 BRL
R$0.2643374517
1 FROK 兌換 CAD
C$0.0643236783
1 FROK 兌換 BDT
5.7393623616
1 FROK 兌換 NGN
74.2900923093
1 FROK 兌換 UAH
1.9508385645
1 FROK 兌換 VES
Bs4.50735264
1 FROK 兌換 PKR
Rs13.2070127511
1 FROK 兌換 KZT
24.0528300411
1 FROK 兌換 THB
฿1.5320303817
1 FROK 兌換 TWD
NT$1.4080781841
1 FROK 兌換 AED
د.إ0.1723123353
1 FROK 兌換 CHF
Fr0.0385003038
1 FROK 兌換 HKD
HK$0.3681004656
1 FROK 兌換 MAD
.د.م0.4314851121
1 FROK 兌換 MXN
$0.9038181075