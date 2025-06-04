FROK 價格 (FROK)
今天 FROK (FROK) 的實時價格爲 0.04695159 USD。目前其市值爲 $ 9.43M USD。FROK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
FROK 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- FROK 當天價格變化爲 +6.96%
- 其循環供應量爲 200.92M USD
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今天內，FROK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00305714。
在過去30天內，FROK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0168228814。
在過去60天內，FROK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0078981448。
在過去90天內，FROK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00897271515223151。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00305714
|+6.96%
|30天
|$ -0.0168228814
|-35.83%
|60天
|$ +0.0078981448
|+16.82%
|90天
|$ +0.00897271515223151
|+23.63%
FROK 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.46%
+6.96%
-30.48%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The FROK project is building towards a future where intelligence (test-time compute) is priced and distributed similarly to blockspace and gas markets. The ultimate form-factor Frok seeks to enable is pay-per-use, raw intelligence. From just-in-time created features to code runtime environments and more, Frok aims to cater to the needs of power users, with a distinct focus on speed and ergonomics.
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|1 FROK 兌換 VND
₫1,235.53109085
|1 FROK 兌換 AUD
A$0.0723054486
|1 FROK 兌換 GBP
￡0.0342746607
|1 FROK 兌換 EUR
€0.0408478833
|1 FROK 兌換 USD
$0.04695159
|1 FROK 兌換 MYR
RM0.1990747416
|1 FROK 兌換 TRY
₺1.8372157167
|1 FROK 兌換 JPY
¥6.7553947692
|1 FROK 兌換 RUB
₽3.7077670623
|1 FROK 兌換 INR
₹4.0242207789
|1 FROK 兌換 IDR
Rp769.6980735696
|1 FROK 兌換 KRW
₩64.6715895819
|1 FROK 兌換 PHP
₱2.615203563
|1 FROK 兌換 EGP
￡E.2.3320854753
|1 FROK 兌換 BRL
R$0.2643374517
|1 FROK 兌換 CAD
C$0.0643236783
|1 FROK 兌換 BDT
৳5.7393623616
|1 FROK 兌換 NGN
₦74.2900923093
|1 FROK 兌換 UAH
₴1.9508385645
|1 FROK 兌換 VES
Bs4.50735264
|1 FROK 兌換 PKR
Rs13.2070127511
|1 FROK 兌換 KZT
₸24.0528300411
|1 FROK 兌換 THB
฿1.5320303817
|1 FROK 兌換 TWD
NT$1.4080781841
|1 FROK 兌換 AED
د.إ0.1723123353
|1 FROK 兌換 CHF
Fr0.0385003038
|1 FROK 兌換 HKD
HK$0.3681004656
|1 FROK 兌換 MAD
.د.م0.4314851121
|1 FROK 兌換 MXN
$0.9038181075