Freedom 今日價格

Freedom (FREE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 FREE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FREE。

Freedom 目前市值在 $ 17,535.39 排名第 #-，流通供應量為 983.31M FREE。過去 24 小時內，FREE 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00837922，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FREE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.11%。過去一天，總交易量達到 --。

Freedom（FREE）市場資訊

市值 $ 17.54K$ 17.54K $ 17.54K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 17.65K$ 17.65K $ 17.65K 流通量 983.31M 983.31M 983.31M 總供應量 999,998,029.748743 999,998,029.748743 999,998,029.748743

Freedom 的目前市值為 $ 17.54K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FREE 的流通量為 983.31M，總供應量是 999998029.748743，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.65K。