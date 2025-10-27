Forg（FORG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00000104$ 0.00000104 $ 0.00000104 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.75% 漲跌幅（1D） -19.86% 漲跌幅（7D） -17.67% 漲跌幅（7D） -17.67%

Forg（FORG）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，FORG 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。FORG 的歷史最高價為 $ 0.00000104，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，FORG 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.75%，過去 24 小時內變動為 -19.86%，過去 7 天內累計變動為 -17.67%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Forg（FORG）市場資訊

市值 $ 188.99K$ 188.99K $ 188.99K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 188.99K$ 188.99K $ 188.99K 流通量 420.69B 420.69B 420.69B 總供應量 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Forg 的目前市值為 $ 188.99K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FORG 的流通量為 420.69B，總供應量是 420690000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 188.99K。