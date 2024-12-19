Fold 圖標

Fold 價格 (FLD)

USD

Fold (FLD) 實時價格圖表

$0.00294718
$0.00294718$0.00294718
-6.70%(1D)

今天 Fold (FLD) 的價格

今天 Fold (FLD) 的實時價格爲 0.00294718 USD。目前其市值爲 $ 3.02M USD。FLD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Fold 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 83.75K USD
- Fold 當天價格變化爲 -6.78%
- 其循環供應量爲 1.03B USD

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Fold (FLD) 價格表現 USD

今天內，Fold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000214685018632823
在過去30天內，Fold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0072899614
在過去60天內，Fold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0070757099
在過去90天內，Fold 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0015483492502542003

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000214685018632823-6.78%
30天$ +0.0072899614+247.35%
60天$ +0.0070757099+240.08%
90天$ +0.0015483492502542003+110.69%

Fold (FLD) 價格分析

Fold 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00261582
$ 0.00261582$ 0.00261582

$ 0.00324701
$ 0.00324701$ 0.00324701

$ 0.00856556
$ 0.00856556$ 0.00856556

+0.03%

-6.78%

-25.93%

Fold (FLD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.02M
$ 3.02M$ 3.02M

$ 83.75K
$ 83.75K$ 83.75K

1.03B
1.03B 1.03B

什麼是Fold (FLD)

$FLD is the token that powers the entire LabNinety1 ecosystem. NFT token "miners" through Ninety1NFT allow for the fair distribution of $FLD over a 26 year emission schedule. These NFTs are auto-staked, as is $FLD. Selected LPs are qualified for staking emissions as well and can be staked on the Ninety1.io dAPP. The initial ciculating supply of $FLD was ZERO. There are no team tokens, presales, or unlocks.

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Fold (FLD) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Fold (FLD) 的其他問題

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FLD 兌換爲當地貨幣

1 FLD 兌換 AUD
A$0.004715488
1 FLD 兌換 GBP
0.0023282722
1 FLD 兌換 EUR
0.0028292928
1 FLD 兌換 USD
$0.00294718
1 FLD 兌換 MYR
RM0.01326231
1 FLD 兌換 TRY
0.1033576026
1 FLD 兌換 JPY
¥0.4622062394
1 FLD 兌換 RUB
0.304591053
1 FLD 兌換 INR
0.2508639616
1 FLD 兌換 IDR
Rp48.3144184992
1 FLD 兌換 PHP
0.174030979
1 FLD 兌換 EGP
￡E.0.1500409338
1 FLD 兌換 BRL
R$0.018567234
1 FLD 兌換 CAD
C$0.0042144674
1 FLD 兌換 BDT
0.35218801
1 FLD 兌換 NGN
4.583454336
1 FLD 兌換 UAH
0.1236931446
1 FLD 兌換 VES
Bs0.147359
1 FLD 兌換 PKR
Rs0.8200233632
1 FLD 兌換 KZT
1.5405794014
1 FLD 兌換 THB
฿0.1017071818
1 FLD 兌換 TWD
NT$0.0961959552
1 FLD 兌換 CHF
Fr0.0026229902
1 FLD 兌換 HKD
HK$0.0228995886
1 FLD 兌換 MAD
.د.م0.0294128564