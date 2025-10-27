Flagship by Virtuals（FYI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00519803 $ 0.00519803 $ 0.00519803 24H最低價 $ 0.00696894 $ 0.00696894 $ 0.00696894 24H最高價 24H最低價 $ 0.00519803$ 0.00519803 $ 0.00519803 24H最高價 $ 0.00696894$ 0.00696894 $ 0.00696894 歷史最高 $ 0.02405088$ 0.02405088 $ 0.02405088 最低價 $ 0.00218454$ 0.00218454 $ 0.00218454 漲跌幅（1H） -0.25% 漲跌幅（1D） +12.54% 漲跌幅（7D） +78.90% 漲跌幅（7D） +78.90%

Flagship by Virtuals（FYI）目前實時價格為 $0.00598917。過去 24 小時內，FYI 的交易價格在 $ 0.00519803 至 $ 0.00696894 之間波動，市場活躍度顯著。FYI 的歷史最高價為 $ 0.02405088，歷史最低價為 $ 0.00218454。

從短期表現來看，FYI 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.25%，過去 24 小時內變動為 +12.54%，過去 7 天內累計變動為 +78.90%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Flagship by Virtuals（FYI）市場資訊

市值 $ 586.01K$ 586.01K $ 586.01K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.99M$ 5.99M $ 5.99M 流通量 97.85M 97.85M 97.85M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Flagship by Virtuals 的目前市值為 $ 586.01K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FYI 的流通量為 97.85M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.99M。