Fidu 價格 (FIDU)
今天 Fidu (FIDU) 的實時價格爲 0.55565 USD。目前其市值爲 $ 26.34M USD。FIDU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Fidu 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 857.18 USD
- Fidu 當天價格變化爲 +0.31%
- 其循環供應量爲 47.40M USD
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今天內，Fidu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00171475。
在過去30天內，Fidu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0303582155。
在過去60天內，Fidu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1073383555。
在過去90天內，Fidu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1075030161563068。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00171475
|+0.31%
|30天
|$ +0.0303582155
|+5.46%
|60天
|$ -0.1073383555
|-19.31%
|90天
|$ -0.1075030161563068
|-16.21%
Fidu 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
+0.31%
+6.47%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 FIDU 兌換 AUD
A$0.88904
|1 FIDU 兌換 GBP
￡0.4389635
|1 FIDU 兌換 EUR
€0.533424
|1 FIDU 兌換 USD
$0.55565
|1 FIDU 兌換 MYR
RM2.500425
|1 FIDU 兌換 TRY
₺19.4866455
|1 FIDU 兌換 JPY
¥87.114807
|1 FIDU 兌換 RUB
₽57.420871
|1 FIDU 兌換 INR
₹47.296928
|1 FIDU 兌換 IDR
Rp9,109.014936
|1 FIDU 兌換 PHP
₱32.872254
|1 FIDU 兌換 EGP
￡E.28.293698
|1 FIDU 兌換 BRL
R$3.500595
|1 FIDU 兌換 CAD
C$0.7945795
|1 FIDU 兌換 BDT
৳66.400175
|1 FIDU 兌換 NGN
₦864.14688
|1 FIDU 兌換 UAH
₴23.3206305
|1 FIDU 兌換 VES
Bs27.7825
|1 FIDU 兌換 PKR
Rs154.604056
|1 FIDU 兌換 KZT
₸290.4549245
|1 FIDU 兌換 THB
฿19.169925
|1 FIDU 兌換 TWD
NT$18.1308595
|1 FIDU 兌換 CHF
Fr0.4945285
|1 FIDU 兌換 HKD
HK$4.3174005
|1 FIDU 兌換 MAD
.د.م5.545387