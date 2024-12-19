Fidu 圖標

Fidu 價格 (FIDU)

USD

Fidu (FIDU) 實時價格圖表

$0.55565
$0.55565$0.55565
+0.30%(1D)

今天 Fidu (FIDU) 的價格

今天 Fidu (FIDU) 的實時價格爲 0.55565 USD。目前其市值爲 $ 26.34M USD。FIDU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Fidu 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 857.18 USD
- Fidu 當天價格變化爲 +0.31%
- 其循環供應量爲 47.40M USD

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Fidu (FIDU) 價格表現 USD

今天內，Fidu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00171475
在過去30天內，Fidu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0303582155
在過去60天內，Fidu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1073383555
在過去90天內，Fidu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1075030161563068

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00171475+0.31%
30天$ +0.0303582155+5.46%
60天$ -0.1073383555-19.31%
90天$ -0.1075030161563068-16.21%

Fidu (FIDU) 價格分析

Fidu 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.546678
$ 0.546678$ 0.546678

$ 0.558248
$ 0.558248$ 0.558248

$ 1.83
$ 1.83$ 1.83

--

+0.31%

+6.47%

Fidu (FIDU) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 26.34M
$ 26.34M$ 26.34M

$ 857.18
$ 857.18$ 857.18

47.40M
47.40M 47.40M

什麼是Fidu (FIDU)

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Fidu (FIDU) 資源

官網

大家還在問：關於 Fidu (FIDU) 的其他問題

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FIDU 兌換爲當地貨幣

1 FIDU 兌換 AUD
A$0.88904
1 FIDU 兌換 GBP
0.4389635
1 FIDU 兌換 EUR
0.533424
1 FIDU 兌換 USD
$0.55565
1 FIDU 兌換 MYR
RM2.500425
1 FIDU 兌換 TRY
19.4866455
1 FIDU 兌換 JPY
¥87.114807
1 FIDU 兌換 RUB
57.420871
1 FIDU 兌換 INR
47.296928
1 FIDU 兌換 IDR
Rp9,109.014936
1 FIDU 兌換 PHP
32.872254
1 FIDU 兌換 EGP
￡E.28.293698
1 FIDU 兌換 BRL
R$3.500595
1 FIDU 兌換 CAD
C$0.7945795
1 FIDU 兌換 BDT
66.400175
1 FIDU 兌換 NGN
864.14688
1 FIDU 兌換 UAH
23.3206305
1 FIDU 兌換 VES
Bs27.7825
1 FIDU 兌換 PKR
Rs154.604056
1 FIDU 兌換 KZT
290.4549245
1 FIDU 兌換 THB
฿19.169925
1 FIDU 兌換 TWD
NT$18.1308595
1 FIDU 兌換 CHF
Fr0.4945285
1 FIDU 兌換 HKD
HK$4.3174005
1 FIDU 兌換 MAD
.د.م5.545387