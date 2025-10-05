farthouse（FARTHOUSE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00198369$ 0.00198369 $ 0.00198369 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.74% 漲跌幅（1D） -9.00% 漲跌幅（7D） -26.38% 漲跌幅（7D） -26.38%

farthouse（FARTHOUSE）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，FARTHOUSE 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。FARTHOUSE 的歷史最高價為 $ 0.00198369，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，FARTHOUSE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.74%，過去 24 小時內變動為 -9.00%，過去 7 天內累計變動為 -26.38%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

farthouse（FARTHOUSE）市場資訊

市值 $ 126.31K$ 126.31K $ 126.31K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 126.31K$ 126.31K $ 126.31K 流通量 996.24M 996.24M 996.24M 總供應量 996,238,315.590433 996,238,315.590433 996,238,315.590433

farthouse 的目前市值為 $ 126.31K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FARTHOUSE 的流通量為 996.24M，總供應量是 996238315.590433，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 126.31K。