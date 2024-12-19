Exeedme 價格 (XED)
今天 Exeedme (XED) 的實時價格爲 0.02160765 USD。目前其市值爲 $ 1.94M USD。XED 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Exeedme 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 240.99K USD
- Exeedme 當天價格變化爲 -4.86%
- 其循環供應量爲 90.00M USD
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今天內，Exeedme 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00110446475687441。
在過去30天內，Exeedme 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000620053。
在過去60天內，Exeedme 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0033967009。
在過去90天內，Exeedme 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002710928412173848。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00110446475687441
|-4.86%
|30天
|$ -0.0000620053
|-0.28%
|60天
|$ +0.0033967009
|+15.72%
|90天
|$ -0.002710928412173848
|-11.14%
Exeedme 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.35%
-4.86%
-8.76%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Exeedme is a blockchain-powered tournament platform allowing gamers at all skill-levels to monetise their skills.
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|1 XED 兌換 AUD
A$0.03457224
|1 XED 兌換 GBP
￡0.0170700435
|1 XED 兌換 EUR
€0.020743344
|1 XED 兌換 USD
$0.02160765
|1 XED 兌換 MYR
RM0.097234425
|1 XED 兌換 TRY
₺0.7577802855
|1 XED 兌換 JPY
¥3.391536744
|1 XED 兌換 RUB
₽2.2327184745
|1 XED 兌換 INR
₹1.839243168
|1 XED 兌換 IDR
Rp354.223713816
|1 XED 兌換 PHP
₱1.278308574
|1 XED 兌換 EGP
￡E.1.100261538
|1 XED 兌換 BRL
R$0.136128195
|1 XED 兌換 CAD
C$0.0308989395
|1 XED 兌換 BDT
৳2.582114175
|1 XED 兌換 NGN
₦33.60421728
|1 XED 兌換 UAH
₴0.9068730705
|1 XED 兌換 VES
Bs1.0803825
|1 XED 兌換 PKR
Rs6.012112536
|1 XED 兌換 KZT
₸11.2949668845
|1 XED 兌換 THB
฿0.745463925
|1 XED 兌換 TWD
NT$0.7050576195
|1 XED 兌換 CHF
Fr0.0192308085
|1 XED 兌換 HKD
HK$0.1678914405
|1 XED 兌換 MAD
.د.م0.215644347