Exeedme 圖標

Exeedme 價格 (XED)

USD

Exeedme (XED) 實時價格圖表

$0.02160765
$0.02160765$0.02160765
-4.80%(1D)

今天 Exeedme (XED) 的價格

今天 Exeedme (XED) 的實時價格爲 0.02160765 USD。目前其市值爲 $ 1.94M USD。XED 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Exeedme 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 240.99K USD
- Exeedme 當天價格變化爲 -4.86%
- 其循環供應量爲 90.00M USD

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Exeedme (XED) 價格表現 USD

今天內，Exeedme 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00110446475687441
在過去30天內，Exeedme 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000620053
在過去60天內，Exeedme 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0033967009
在過去90天內，Exeedme 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002710928412173848

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00110446475687441-4.86%
30天$ -0.0000620053-0.28%
60天$ +0.0033967009+15.72%
90天$ -0.002710928412173848-11.14%

Exeedme (XED) 價格分析

Exeedme 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0209475
$ 0.0209475$ 0.0209475

$ 0.02283976
$ 0.02283976$ 0.02283976

$ 1.99
$ 1.99$ 1.99

-0.35%

-4.86%

-8.76%

Exeedme (XED) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

$ 240.99K
$ 240.99K$ 240.99K

90.00M
90.00M 90.00M

什麼是Exeedme (XED)

Exeedme is a blockchain-powered tournament platform allowing gamers at all skill-levels to monetise their skills.

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Exeedme (XED) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Exeedme (XED) 的其他問題

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XED 兌換爲當地貨幣

1 XED 兌換 AUD
A$0.03457224
1 XED 兌換 GBP
0.0170700435
1 XED 兌換 EUR
0.020743344
1 XED 兌換 USD
$0.02160765
1 XED 兌換 MYR
RM0.097234425
1 XED 兌換 TRY
0.7577802855
1 XED 兌換 JPY
¥3.391536744
1 XED 兌換 RUB
2.2327184745
1 XED 兌換 INR
1.839243168
1 XED 兌換 IDR
Rp354.223713816
1 XED 兌換 PHP
1.278308574
1 XED 兌換 EGP
￡E.1.100261538
1 XED 兌換 BRL
R$0.136128195
1 XED 兌換 CAD
C$0.0308989395
1 XED 兌換 BDT
2.582114175
1 XED 兌換 NGN
33.60421728
1 XED 兌換 UAH
0.9068730705
1 XED 兌換 VES
Bs1.0803825
1 XED 兌換 PKR
Rs6.012112536
1 XED 兌換 KZT
11.2949668845
1 XED 兌換 THB
฿0.745463925
1 XED 兌換 TWD
NT$0.7050576195
1 XED 兌換 CHF
Fr0.0192308085
1 XED 兌換 HKD
HK$0.1678914405
1 XED 兌換 MAD
.د.م0.215644347