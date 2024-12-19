Ethereans 價格 (OS)
今天 Ethereans (OS) 的實時價格爲 0.587515 USD。目前其市值爲 $ 502.64K USD。OS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ethereans 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.01K USD
- Ethereans 當天價格變化爲 -11.39%
- 其循環供應量爲 856.01K USD
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今天內，Ethereans 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0755712115682929。
在過去30天內，Ethereans 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2132492620。
在過去60天內，Ethereans 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1263535022。
在過去90天內，Ethereans 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.15532657903158785。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0755712115682929
|-11.39%
|30天
|$ +0.2132492620
|+36.30%
|60天
|$ +0.1263535022
|+21.51%
|90天
|$ +0.15532657903158785
|+35.94%
Ethereans 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-2.86%
-11.39%
-6.28%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The Ethereans Operating System—is an operating system for Ethereum, comprising three integrated protocols. The first is a platform for on-chain organizations, which are like DAOs, but more sophisticated and decentralized. The second is a platform for the Item token standard, which is like the evolution of the ERC1155 standard. The third is Covenants, a suite of DeFi applications built on top of the first ever on-chain AMM Aggregator. This is the first ever completely on-chain, general-purpose platform for all governance, development and applications on Ethereum—a bona fide OS. Use it for anything—even if just as a base layer to code on the network.
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|1 OS 兌換 AUD
A$0.93414885
|1 OS 兌換 GBP
￡0.46413685
|1 OS 兌換 EUR
€0.5640144
|1 OS 兌換 USD
$0.587515
|1 OS 兌換 MYR
RM2.6438175
|1 OS 兌換 TRY
₺20.61590135
|1 OS 兌換 JPY
¥92.5218622
|1 OS 兌換 RUB
₽60.66092375
|1 OS 兌換 INR
₹49.9975265
|1 OS 兌換 IDR
Rp9,631.3919016
|1 OS 兌換 PHP
₱34.70451105
|1 OS 兌換 EGP
￡E.29.91038865
|1 OS 兌換 BRL
R$3.6190924
|1 OS 兌換 CAD
C$0.84014645
|1 OS 兌換 BDT
৳70.21391765
|1 OS 兌換 NGN
₦912.28741685
|1 OS 兌換 UAH
₴24.6638797
|1 OS 兌換 VES
Bs29.37575
|1 OS 兌換 PKR
Rs163.51129965
|1 OS 兌換 KZT
₸308.23974475
|1 OS 兌換 THB
฿20.3162687
|1 OS 兌換 TWD
NT$19.18236475
|1 OS 兌換 CHF
Fr0.52288835
|1 OS 兌換 HKD
HK$4.56499155
|1 OS 兌換 MAD
.د.م5.89277545