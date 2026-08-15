Epiko 今日價格

Epiko (EPIKO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 EPIKO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 EPIKO。

Epiko 目前市值在 $ 104,876 排名第 #-，流通供應量為 173.26M EPIKO。過去 24 小時內，EPIKO 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03387736，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，EPIKO 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 27.15。

Epiko（EPIKO）市場資訊

市值 $ 104.88K$ 104.88K $ 104.88K 成交量（24H） $ 27.15$ 27.15 $ 27.15 完全稀釋市值 $ 104.88K$ 104.88K $ 104.88K 流通量 173.26M 173.26M 173.26M 總供應量 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Epiko 的目前市值為 $ 104.88K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 27.15。EPIKO 的流通量為 173.26M，總供應量是 300000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 104.88K。