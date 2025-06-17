EfficientFrontier 價格 (SN53)
今天 EfficientFrontier (SN53) 的實時價格爲 4.69 USD。目前其市值爲 $ 6.01M USD。SN53 兌換 USD 的價格爲實時更新。
EfficientFrontier 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- EfficientFrontier 當天價格變化爲 -7.67%
- 其循環供應量爲 1.28M USD
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今天內，EfficientFrontier 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.389395979241758。
在過去30天內，EfficientFrontier 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，EfficientFrontier 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，EfficientFrontier 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.389395979241758
|-7.67%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
EfficientFrontier 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.63%
-7.67%
-27.92%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 SN53 兌換 VND
₫123,417.35
|1 SN53 兌換 AUD
A$7.1757
|1 SN53 兌換 GBP
￡3.4237
|1 SN53 兌換 EUR
€4.0334
|1 SN53 兌換 USD
$4.69
|1 SN53 兌換 MYR
RM19.8856
|1 SN53 兌換 TRY
₺184.6922
|1 SN53 兌換 JPY
¥679.6748
|1 SN53 兌換 RUB
₽369.103
|1 SN53 兌換 INR
₹404.747
|1 SN53 兌換 IDR
Rp76,885.2336
|1 SN53 兌換 KRW
₩6,415.8262
|1 SN53 兌換 PHP
₱266.5327
|1 SN53 兌換 EGP
￡E.235.0628
|1 SN53 兌換 BRL
R$25.6074
|1 SN53 兌換 CAD
C$6.3315
|1 SN53 兌換 BDT
৳573.3056
|1 SN53 兌換 NGN
₦7,248.8171
|1 SN53 兌換 UAH
₴194.7757
|1 SN53 兌換 VES
Bs478.38
|1 SN53 兌換 PKR
Rs1,328.208
|1 SN53 兌換 KZT
₸2,403.8595
|1 SN53 兌換 THB
฿152.6595
|1 SN53 兌換 TWD
NT$138.4957
|1 SN53 兌換 AED
د.إ17.2123
|1 SN53 兌換 CHF
Fr3.7989
|1 SN53 兌換 HKD
HK$36.7696
|1 SN53 兌換 MAD
.د.م42.679
|1 SN53 兌換 MXN
$88.8286