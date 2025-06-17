EfficientFrontier 圖標

EfficientFrontier 價格 (SN53)

USD

EfficientFrontier (SN53) 實時價格圖表

$4.69
$4.69$4.69
-7.60%(1D)

今天 EfficientFrontier (SN53) 的價格

今天 EfficientFrontier (SN53) 的實時價格爲 4.69 USD。目前其市值爲 $ 6.01M USD。SN53 兌換 USD 的價格爲實時更新。
EfficientFrontier 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- EfficientFrontier 當天價格變化爲 -7.67%
- 其循環供應量爲 1.28M USD

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EfficientFrontier (SN53) 價格表現 USD

今天內，EfficientFrontier 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.389395979241758
在過去30天內，EfficientFrontier 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，EfficientFrontier 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，EfficientFrontier 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.389395979241758-7.67%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

EfficientFrontier (SN53) 價格分析

EfficientFrontier 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 4.65
$ 4.65$ 4.65

$ 5.2
$ 5.2$ 5.2

$ 6.65
$ 6.65$ 6.65

+0.63%

-7.67%

-27.92%

EfficientFrontier (SN53) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 6.01M
$ 6.01M$ 6.01M

--
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1.28M
1.28M 1.28M

什麼是EfficientFrontier (SN53)

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EfficientFrontier (SN53) 資源

官網

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大家還在問：關於 EfficientFrontier (SN53) 的其他問題

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SN53 兌換爲當地貨幣

1 SN53 兌換 VND
123,417.35
1 SN53 兌換 AUD
A$7.1757
1 SN53 兌換 GBP
3.4237
1 SN53 兌換 EUR
4.0334
1 SN53 兌換 USD
$4.69
1 SN53 兌換 MYR
RM19.8856
1 SN53 兌換 TRY
184.6922
1 SN53 兌換 JPY
¥679.6748
1 SN53 兌換 RUB
369.103
1 SN53 兌換 INR
404.747
1 SN53 兌換 IDR
Rp76,885.2336
1 SN53 兌換 KRW
6,415.8262
1 SN53 兌換 PHP
266.5327
1 SN53 兌換 EGP
￡E.235.0628
1 SN53 兌換 BRL
R$25.6074
1 SN53 兌換 CAD
C$6.3315
1 SN53 兌換 BDT
573.3056
1 SN53 兌換 NGN
7,248.8171
1 SN53 兌換 UAH
194.7757
1 SN53 兌換 VES
Bs478.38
1 SN53 兌換 PKR
Rs1,328.208
1 SN53 兌換 KZT
2,403.8595
1 SN53 兌換 THB
฿152.6595
1 SN53 兌換 TWD
NT$138.4957
1 SN53 兌換 AED
د.إ17.2123
1 SN53 兌換 CHF
Fr3.7989
1 SN53 兌換 HKD
HK$36.7696
1 SN53 兌換 MAD
.د.م42.679
1 SN53 兌換 MXN
$88.8286