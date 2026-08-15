drooling cat 今日價格

drooling cat (DROOLING) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.43%。目前 DROOLING 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DROOLING。

drooling cat 目前市值在 $ 199,476 排名第 #-，流通供應量為 999.65M DROOLING。過去 24 小時內，DROOLING 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00363632，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DROOLING 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 -15.75%。過去一天，總交易量達到 $ 62.90K。

drooling cat（DROOLING）市場資訊

市值 $ 199.48K$ 199.48K $ 199.48K 成交量（24H） $ 62.90K$ 62.90K $ 62.90K 完全稀釋市值 $ 199.48K$ 199.48K $ 199.48K 流通量 999.65M 999.65M 999.65M 總供應量 999,646,424.849622 999,646,424.849622 999,646,424.849622

drooling cat 的目前市值為 $ 199.48K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 62.90K。DROOLING 的流通量為 999.65M，總供應量是 999646424.849622，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 199.48K。