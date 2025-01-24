DooDoo 圖標

DooDoo 價格 (DOODOO)

USD

DooDoo (DOODOO) 實時價格圖表

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-3.00%(1D)

今天 DooDoo (DOODOO) 的價格

今天 DooDoo (DOODOO) 的實時價格爲 0.249954 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DOODOO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DooDoo 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 31.39K USD
- DooDoo 當天價格變化爲 -3.28%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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DooDoo (DOODOO) 價格表現 USD

今天內，DooDoo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0084908326085426
在過去30天內，DooDoo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0106401918
在過去60天內，DooDoo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0758460667
在過去90天內，DooDoo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0128907839693255

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0084908326085426-3.28%
30天$ -0.0106401918-4.25%
60天$ -0.0758460667-30.34%
90天$ -0.0128907839693255-4.90%

DooDoo (DOODOO) 價格分析

DooDoo 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.244408
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$ 0.258445
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$ 2.3
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-0.23%

-3.28%

-1.87%

DooDoo (DOODOO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 31.39K
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什麼是DooDoo (DOODOO)

Doodoo coin born on doodoo chain. We are all 💩coins. Building intellectual property for degen (cult)ure.

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DooDoo (DOODOO) 資源

官網

大家還在問：關於 DooDoo (DOODOO) 的其他問題

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DOODOO 兌換爲當地貨幣

1 DOODOO 兌換 AUD
A$0.39742686
1 DOODOO 兌換 GBP
0.1999632
1 DOODOO 兌換 EUR
0.2374563
1 DOODOO 兌換 USD
$0.249954
1 DOODOO 兌換 MYR
RM1.10979576
1 DOODOO 兌換 TRY
8.91585918
1 DOODOO 兌換 JPY
¥39.02281848
1 DOODOO 兌換 RUB
24.96040644
1 DOODOO 兌換 INR
21.61852146
1 DOODOO 兌換 IDR
Rp4,031.51556462
1 DOODOO 兌換 PHP
14.66980026
1 DOODOO 兌換 EGP
￡E.12.56768712
1 DOODOO 兌換 BRL
R$1.47972768
1 DOODOO 兌換 CAD
C$0.35743422
1 DOODOO 兌換 BDT
30.49688754
1 DOODOO 兌換 NGN
389.33584902
1 DOODOO 兌換 UAH
10.50306708
1 DOODOO 兌換 VES
Bs13.997424
1 DOODOO 兌換 PKR
Rs69.70217244
1 DOODOO 兌換 KZT
130.18354182
1 DOODOO 兌換 THB
฿8.4859383
1 DOODOO 兌換 TWD
NT$8.1734958
1 DOODOO 兌換 CHF
Fr0.2249586
1 DOODOO 兌換 HKD
HK$1.94464212
1 DOODOO 兌換 MAD
.د.م2.49954