DOLA 圖標

DOLA 價格 (DOLA)

USD

DOLA (DOLA) 實時價格圖表

$0.99024
$0.99024$0.99024
0.00%(1D)

今天 DOLA (DOLA) 的價格

今天 DOLA (DOLA) 的實時價格爲 0.990096 USD。目前其市值爲 $ 154.71M USD。DOLA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DOLA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.75M USD
- DOLA 當天價格變化爲 +0.11%
- 其循環供應量爲 156.32M USD

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DOLA (DOLA) 價格表現 USD

今天內，DOLA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00110748
在過去30天內，DOLA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0029045456
在過去60天內，DOLA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0018883110
在過去90天內，DOLA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0080700330712592

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00110748+0.11%
30天$ -0.0029045456-0.29%
60天$ -0.0018883110-0.19%
90天$ -0.0080700330712592-0.80%

DOLA (DOLA) 價格分析

DOLA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.977626
$ 0.977626$ 0.977626

$ 0.993469
$ 0.993469$ 0.993469

$ 1.87
$ 1.87$ 1.87

-0.00%

+0.11%

-0.35%

DOLA (DOLA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 154.71M
$ 154.71M$ 154.71M

$ 4.75M
$ 4.75M$ 4.75M

156.32M
156.32M 156.32M

什麼是DOLA (DOLA)

DOLA is the asset and debt backed decentralized stablecoin of Inverse Finance

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DOLA (DOLA) 資源

官網

大家還在問：關於 DOLA (DOLA) 的其他問題

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DOLA 兌換爲當地貨幣

1 DOLA 兌換 AUD
A$1.5841536
1 DOLA 兌換 GBP
0.78217584
1 DOLA 兌換 EUR
0.95049216
1 DOLA 兌換 USD
$0.990096
1 DOLA 兌換 MYR
RM4.455432
1 DOLA 兌換 TRY
34.71276576
1 DOLA 兌換 JPY
¥155.35596336
1 DOLA 兌換 RUB
101.85117552
1 DOLA 兌換 INR
84.26707056
1 DOLA 兌換 IDR
Rp16,231.07937024
1 DOLA 兌換 PHP
58.4651688
1 DOLA 兌換 EGP
￡E.50.3958864
1 DOLA 兌換 BRL
R$6.2376048
1 DOLA 兌換 CAD
C$1.41583728
1 DOLA 兌換 BDT
118.316472
1 DOLA 兌換 NGN
1,539.7972992
1 DOLA 兌換 UAH
41.55432912
1 DOLA 兌換 VES
Bs49.5048
1 DOLA 兌換 PKR
Rs275.48431104
1 DOLA 兌換 KZT
517.55288208
1 DOLA 兌換 THB
฿34.158312
1 DOLA 兌換 TWD
NT$32.31673344
1 DOLA 兌換 CHF
Fr0.88118544
1 DOLA 兌換 HKD
HK$7.69304592
1 DOLA 兌換 MAD
.د.م9.88115808