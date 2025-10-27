DLMM（DLMM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0.00112213 $ 0.00112213 $ 0.00112213 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0.00112213$ 0.00112213 $ 0.00112213 歷史最高 $ 0.00177886$ 0.00177886 $ 0.00177886 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +4.32% 漲跌幅（1D） +10.19% 漲跌幅（7D） +21.44% 漲跌幅（7D） +21.44%

DLMM（DLMM）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，DLMM 的交易價格在 $ 0 至 $ 0.00112213 之間波動，市場活躍度顯著。DLMM 的歷史最高價為 $ 0.00177886，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，DLMM 在過去 1 小時內的價格變動為 +4.32%，過去 24 小時內變動為 +10.19%，過去 7 天內累計變動為 +21.44%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

DLMM（DLMM）市場資訊

市值 $ 764.16K$ 764.16K $ 764.16K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 859.49K$ 859.49K $ 859.49K 流通量 777.54M 777.54M 777.54M 總供應量 874,543,791.9706683 874,543,791.9706683 874,543,791.9706683

DLMM 的目前市值為 $ 764.16K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DLMM 的流通量為 777.54M，總供應量是 874543791.9706683，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 859.49K。