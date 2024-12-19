DinoLFG 價格 (DINO)
今天 DinoLFG (DINO) 的實時價格爲 0.00695578 USD。目前其市值爲 $ 2.18M USD。DINO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DinoLFG 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 112.14K USD
- DinoLFG 當天價格變化爲 +21.57%
- 其循環供應量爲 312.95M USD
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今天內，DinoLFG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00123425。
在過去30天內，DinoLFG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0019380041。
在過去60天內，DinoLFG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0012834394。
在過去90天內，DinoLFG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.001836573104161628。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00123425
|+21.57%
|30天
|$ +0.0019380041
|+27.86%
|60天
|$ +0.0012834394
|+18.45%
|90天
|$ +0.001836573104161628
|+35.88%
DinoLFG 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.47%
+21.57%
+15.24%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 DINO 兌換 AUD
A$0.0110596902
|1 DINO 兌換 GBP
￡0.0054950662
|1 DINO 兌換 EUR
€0.0066775488
|1 DINO 兌換 USD
$0.00695578
|1 DINO 兌換 MYR
RM0.03130101
|1 DINO 兌換 TRY
₺0.2439392046
|1 DINO 兌換 JPY
¥1.0915705554
|1 DINO 兌換 RUB
₽0.7192972098
|1 DINO 兌換 INR
₹0.5920759936
|1 DINO 兌換 IDR
Rp114.0291620832
|1 DINO 兌換 PHP
₱0.410738809
|1 DINO 兌換 EGP
￡E.0.3542578754
|1 DINO 兌換 BRL
R$0.0438909718
|1 DINO 兌換 CAD
C$0.0099467654
|1 DINO 兌換 BDT
৳0.83121571
|1 DINO 兌換 NGN
₦10.817629056
|1 DINO 兌換 UAH
₴0.2919340866
|1 DINO 兌換 VES
Bs0.347789
|1 DINO 兌換 PKR
Rs1.9353762272
|1 DINO 兌換 KZT
₸3.6359948794
|1 DINO 兌換 THB
฿0.2398352944
|1 DINO 兌換 TWD
NT$0.2269671014
|1 DINO 兌換 CHF
Fr0.0061906442
|1 DINO 兌換 HKD
HK$0.0540464106
|1 DINO 兌換 MAD
.د.م0.0694186844