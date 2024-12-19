Diamond 價格 (DMD)
今天 Diamond (DMD) 的實時價格爲 3.59 USD。目前其市值爲 $ 13.80M USD。DMD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Diamond 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 27.79K USD
- Diamond 當天價格變化爲 -4.00%
- 其循環供應量爲 3.84M USD
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今天內，Diamond 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.150084141767583。
在過去30天內，Diamond 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.1078513830。
在過去60天內，Diamond 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.4934203700。
在過去90天內，Diamond 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.536151584931333。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.150084141767583
|-4.00%
|30天
|$ -1.1078513830
|-30.85%
|60天
|$ -0.4934203700
|-13.74%
|90天
|$ -1.536151584931333
|-29.96%
Diamond 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.66%
-4.00%
-23.25%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Founded in 2013, DMD Diamond is constantly evolving and upgrading to new market conditions. Its 2021 upgrade — DMD v4 — features true decentralization, on-chain governance, fast transaction times, low fees, low carbon footprint, security, interoperability, and smart contracts deployment. DMD v4 utilizes the world’s first blockchain with a cooperative HBBFT consensus supplemented by a dPOS-based validator election. On top of that, DMD v4 is the first blockchain to implement a sustainable and endless reward mechanic with a low max finite supply of just 4.38 million coins.
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|1 DMD 兌換 AUD
A$5.7081
|1 DMD 兌換 GBP
￡2.8361
|1 DMD 兌換 EUR
€3.4464
|1 DMD 兌換 USD
$3.59
|1 DMD 兌換 MYR
RM16.155
|1 DMD 兌換 TRY
₺125.9013
|1 DMD 兌換 JPY
¥563.3787
|1 DMD 兌換 RUB
₽371.2419
|1 DMD 兌換 INR
₹305.5808
|1 DMD 兌換 IDR
Rp58,852.4496
|1 DMD 兌換 PHP
₱211.9895
|1 DMD 兌換 EGP
￡E.182.8387
|1 DMD 兌換 BRL
R$22.6529
|1 DMD 兌換 CAD
C$5.1337
|1 DMD 兌換 BDT
৳429.005
|1 DMD 兌換 NGN
₦5,583.168
|1 DMD 兌換 UAH
₴150.6723
|1 DMD 兌換 VES
Bs179.5
|1 DMD 兌換 PKR
Rs998.8816
|1 DMD 兌換 KZT
₸1,876.6007
|1 DMD 兌換 THB
฿123.7832
|1 DMD 兌換 TWD
NT$117.1417
|1 DMD 兌換 CHF
Fr3.1951
|1 DMD 兌換 HKD
HK$27.8943
|1 DMD 兌換 MAD
.د.م35.8282