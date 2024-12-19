Diamond 圖標

Diamond 價格 (DMD)

USD

Diamond (DMD) 實時價格圖表

$3.59
$3.59$3.59
-4.00%(1D)

今天 Diamond (DMD) 的價格

今天 Diamond (DMD) 的實時價格爲 3.59 USD。目前其市值爲 $ 13.80M USD。DMD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Diamond 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 27.79K USD
- Diamond 當天價格變化爲 -4.00%
- 其循環供應量爲 3.84M USD

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Diamond (DMD) 價格表現 USD

今天內，Diamond 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.150084141767583
在過去30天內，Diamond 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.1078513830
在過去60天內，Diamond 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.4934203700
在過去90天內，Diamond 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.536151584931333

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.150084141767583-4.00%
30天$ -1.1078513830-30.85%
60天$ -0.4934203700-13.74%
90天$ -1.536151584931333-29.96%

Diamond (DMD) 價格分析

Diamond 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3.48
$ 3.48$ 3.48

$ 3.79
$ 3.79$ 3.79

$ 33.58
$ 33.58$ 33.58

+0.66%

-4.00%

-23.25%

Diamond (DMD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 13.80M
$ 13.80M$ 13.80M

$ 27.79K
$ 27.79K$ 27.79K

3.84M
3.84M 3.84M

什麼是Diamond (DMD)

Founded in 2013, DMD Diamond is constantly evolving and upgrading to new market conditions. Its 2021 upgrade — DMD v4 — features true decentralization, on-chain governance, fast transaction times, low fees, low carbon footprint, security, interoperability, and smart contracts deployment. DMD v4 utilizes the world’s first blockchain with a cooperative HBBFT consensus supplemented by a dPOS-based validator election. On top of that, DMD v4 is the first blockchain to implement a sustainable and endless reward mechanic with a low max finite supply of just 4.38 million coins.

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Diamond (DMD) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Diamond (DMD) 的其他問題

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DMD 兌換爲當地貨幣

1 DMD 兌換 AUD
A$5.7081
1 DMD 兌換 GBP
2.8361
1 DMD 兌換 EUR
3.4464
1 DMD 兌換 USD
$3.59
1 DMD 兌換 MYR
RM16.155
1 DMD 兌換 TRY
125.9013
1 DMD 兌換 JPY
¥563.3787
1 DMD 兌換 RUB
371.2419
1 DMD 兌換 INR
305.5808
1 DMD 兌換 IDR
Rp58,852.4496
1 DMD 兌換 PHP
211.9895
1 DMD 兌換 EGP
￡E.182.8387
1 DMD 兌換 BRL
R$22.6529
1 DMD 兌換 CAD
C$5.1337
1 DMD 兌換 BDT
429.005
1 DMD 兌換 NGN
5,583.168
1 DMD 兌換 UAH
150.6723
1 DMD 兌換 VES
Bs179.5
1 DMD 兌換 PKR
Rs998.8816
1 DMD 兌換 KZT
1,876.6007
1 DMD 兌換 THB
฿123.7832
1 DMD 兌換 TWD
NT$117.1417
1 DMD 兌換 CHF
Fr3.1951
1 DMD 兌換 HKD
HK$27.8943
1 DMD 兌換 MAD
.د.م35.8282