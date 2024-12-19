DIA 圖標

DIA 價格 (DIA)

USD

DIA (DIA) 實時價格圖表

$0.715542
$0.715542$0.715542
-4.00%(1D)

今天 DIA (DIA) 的價格

今天 DIA (DIA) 的實時價格爲 0.715635 USD。目前其市值爲 $ 85.63M USD。DIA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DIA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 16.54M USD
- DIA 當天價格變化爲 -4.07%
- 其循環供應量爲 119.68M USD

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DIA (DIA) 價格表現 USD

今天內，DIA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0303974670914757
在過去30天內，DIA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0132295864
在過去60天內，DIA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3071667869
在過去90天內，DIA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3461060903969744

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0303974670914757-4.07%
30天$ -0.0132295864-1.84%
60天$ -0.3071667869-42.92%
90天$ +0.3461060903969744+93.66%

DIA (DIA) 價格分析

DIA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.659938
$ 0.659938$ 0.659938

$ 0.74811
$ 0.74811$ 0.74811

$ 5.73
$ 5.73$ 5.73

+0.45%

-4.07%

-20.12%

DIA (DIA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 85.63M
$ 85.63M$ 85.63M

$ 16.54M
$ 16.54M$ 16.54M

119.68M
119.68M 119.68M

什麼是DIA (DIA)

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DIA (DIA) 資源

官網

大家還在問：關於 DIA (DIA) 的其他問題

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DIA 兌換爲當地貨幣

1 DIA 兌換 AUD
A$1.13785965
1 DIA 兌換 GBP
0.56535165
1 DIA 兌換 EUR
0.6870096
1 DIA 兌換 USD
$0.715635
1 DIA 兌換 MYR
RM3.2203575
1 DIA 兌換 TRY
25.09731945
1 DIA 兌換 JPY
¥112.30460055
1 DIA 兌換 RUB
74.00381535
1 DIA 兌換 INR
60.9148512
1 DIA 兌換 IDR
Rp11,731.7194344
1 DIA 兌換 PHP
42.25824675
1 DIA 兌換 EGP
￡E.36.44729055
1 DIA 兌換 BRL
R$4.51565685
1 DIA 兌換 CAD
C$1.02335805
1 DIA 兌換 BDT
85.5183825
1 DIA 兌換 NGN
1,112.955552
1 DIA 兌換 UAH
30.03520095
1 DIA 兌換 VES
Bs35.78175
1 DIA 兌換 PKR
Rs199.1182824
1 DIA 兌換 KZT
374.08388355
1 DIA 兌換 THB
฿24.6750948
1 DIA 兌換 TWD
NT$23.35117005
1 DIA 兌換 CHF
Fr0.63691515
1 DIA 兌換 HKD
HK$5.56048395
1 DIA 兌換 MAD
.د.م7.1420373