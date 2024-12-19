DeGate 價格 (DG)
今天 DeGate (DG) 的實時價格爲 0.128575 USD。目前其市值爲 $ 49.76M USD。DG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DeGate 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 19.77K USD
- DeGate 當天價格變化爲 +0.28%
- 其循環供應量爲 387.22M USD
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今天內，DeGate 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00035738。
在過去30天內，DeGate 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0664859267。
在過去60天內，DeGate 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0417257504。
在過去90天內，DeGate 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.03089682458848123。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00035738
|+0.28%
|30天
|$ +0.0664859267
|+51.71%
|60天
|$ +0.0417257504
|+32.45%
|90天
|$ +0.03089682458848123
|+31.63%
DeGate 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.47%
+0.28%
+13.01%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
DeGate is an Ethereum L2 DEX protocol that is formed, governed, and owned by the community as a DAO.
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|1 DG 兌換 AUD
A$0.20572
|1 DG 兌換 GBP
￡0.10157425
|1 DG 兌換 EUR
€0.123432
|1 DG 兌換 USD
$0.128575
|1 DG 兌換 MYR
RM0.5785875
|1 DG 兌換 TRY
₺4.50912525
|1 DG 兌換 JPY
¥20.181132
|1 DG 兌換 RUB
₽13.294655
|1 DG 兌換 INR
₹10.944304
|1 DG 兌換 IDR
Rp2,107.786548
|1 DG 兌換 PHP
₱7.59235375
|1 DG 兌換 EGP
￡E.6.547039
|1 DG 兌換 BRL
R$0.81130825
|1 DG 兌換 CAD
C$0.18386225
|1 DG 兌換 BDT
৳15.3647125
|1 DG 兌換 NGN
₦199.95984
|1 DG 兌換 UAH
₴5.39629275
|1 DG 兌換 VES
Bs6.42875
|1 DG 兌換 PKR
Rs35.774708
|1 DG 兌換 KZT
₸67.21000975
|1 DG 兌換 THB
฿4.433266
|1 DG 兌換 TWD
NT$4.196688
|1 DG 兌換 CHF
Fr0.11443175
|1 DG 兌換 HKD
HK$0.99902775
|1 DG 兌換 MAD
.د.م1.2831785