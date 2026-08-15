DecideAI 今日價格

DecideAI (DCD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.84%。目前 DCD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DCD。

DecideAI 目前市值在 $ 405,256 排名第 #-，流通供應量為 581.01M DCD。過去 24 小時內，DCD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.110273，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DCD 在過去一小時內波動了 +2.36%，過去7 天內波動了 +60.72%。過去一天，總交易量達到 $ 12.06。

DecideAI（DCD）市場資訊

市值 $ 405.26K$ 405.26K $ 405.26K 成交量（24H） $ 12.06$ 12.06 $ 12.06 完全稀釋市值 $ 688.24K$ 688.24K $ 688.24K 流通量 581.01M 581.01M 581.01M 總供應量 986,720,926.2519516 986,720,926.2519516 986,720,926.2519516

DecideAI 的目前市值為 $ 405.26K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 12.06。DCD 的流通量為 581.01M，總供應量是 986720926.2519516，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 688.24K。