Dasha 今日價格

Dasha (VVAIFU) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.76%。目前 VVAIFU 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 VVAIFU。

Dasha 目前市值在 $ 181,310 排名第 #-，流通供應量為 993.22M VVAIFU。過去 24 小時內，VVAIFU 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.20873，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，VVAIFU 在過去一小時內波動了 +0.46%，過去7 天內波動了 -7.07%。過去一天，總交易量達到 $ 3.00K。

Dasha（VVAIFU）市場資訊

市值 $ 181.31K$ 181.31K $ 181.31K 成交量（24H） $ 3.00K$ 3.00K $ 3.00K 完全稀釋市值 $ 181.31K$ 181.31K $ 181.31K 流通量 993.22M 993.22M 993.22M 總供應量 993,224,764.933509 993,224,764.933509 993,224,764.933509

Dasha 的目前市值為 $ 181.31K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.00K。VVAIFU 的流通量為 993.22M，總供應量是 993224764.933509，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 181.31K。