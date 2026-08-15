Darwin 今日價格

Darwin (DARWIN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 DARWIN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DARWIN。

Darwin 目前市值在 $ 17,846.83 排名第 #-，流通供應量為 545.83M DARWIN。過去 24 小時內，DARWIN 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02393398，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DARWIN 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

Darwin（DARWIN）市場資訊

市值 $ 17.85K$ 17.85K $ 17.85K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 24.13K$ 24.13K $ 24.13K 流通量 545.83M 545.83M 545.83M 總供應量 999,996,107.5988845 999,996,107.5988845 999,996,107.5988845

Darwin 的目前市值為 $ 17.85K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DARWIN 的流通量為 545.83M，總供應量是 999996107.5988845，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 24.13K。