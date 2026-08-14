The9bit 今日價格

The9bit (9BIT) 今日實時價格為 NT$ 0.050051，過去 24 小時內變化了 0.06%。目前 9BIT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.050051 每 9BIT。

The9bit 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- 9BIT。過去 24 小時內，9BIT 的交易價格在 NT$ 0.049657（低點）和 NT$ 0.050145（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，9BIT 在過去一小時內波動了 -0.14%，過去7 天內波動了 +0.07%。過去一天，總交易量達到 NT$ 746.73K。

The9bit（9BIT）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 746.73KNT$ 746.73K NT$ 746.73K 完全稀釋市值 NT$ 500.51MNT$ 500.51M NT$ 500.51M 流通量 ---- -- 總供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所屬公鏈 SOL

The9bit 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 746.73K。9BIT 的流通量為 --，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 500.51M。