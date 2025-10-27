Dark Cheems（TOTAKEKE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.0005439 24H最低價 $ 0.00119979 24H最高價 歷史最高 $ 0.01529702 最低價 $ 0.00029539 漲跌幅（1H） +11.03% 漲跌幅（1D） +76.37% 漲跌幅（7D） +22.43%

Dark Cheems（TOTAKEKE）目前實時價格為 $0.00103723。過去 24 小時內，TOTAKEKE 的交易價格在 $ 0.0005439 至 $ 0.00119979 之間波動，市場活躍度顯著。TOTAKEKE 的歷史最高價為 $ 0.01529702，歷史最低價為 $ 0.00029539。

從短期表現來看，TOTAKEKE 在過去 1 小時內的價格變動為 +11.03%，過去 24 小時內變動為 +76.37%，過去 7 天內累計變動為 +22.43%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Dark Cheems（TOTAKEKE）市場資訊

市值 $ 1.08M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.08M 流通量 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0

Dark Cheems 的目前市值為 $ 1.08M, 它過去 24 小時的交易量為 --。TOTAKEKE 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.08M。