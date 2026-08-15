DADACOIN 今日價格

DADACOIN (DADA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 DADA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DADA。

DADACOIN 目前市值在 $ 118,151 排名第 #-，流通供應量為 495.00T DADA。過去 24 小時內，DADA 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DADA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +2.19%。過去一天，總交易量達到 --。

DADACOIN（DADA）市場資訊

市值 $ 118.15K$ 118.15K $ 118.15K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 118.15K$ 118.15K $ 118.15K 流通量 495.00T 495.00T 495.00T 總供應量 495,000,000,000,001.0 495,000,000,000,001.0 495,000,000,000,001.0

DADACOIN 的目前市值為 $ 118.15K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DADA 的流通量為 495.00T，總供應量是 495000000000001.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 118.15K。