Bittensor 今日價格

Bittensor (TAO) 今日實時價格為 NT$ 197.46，過去 24 小時內變化了 1.50%。目前 TAO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 197.46 每 TAO。

Bittensor 目前市值在 NT$ 2.18B 排名第 #27，流通供應量為 11.02M TAO。過去 24 小時內，TAO 的交易價格在 NT$ 196.67（低點）和 NT$ 205.12（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 24,527.365767055741275，而歷史最低價為 NT$ 971.3105223041042775。

短期表現方面，TAO 在過去一小時內波動了 -0.57%，過去7 天內波動了 +2.56%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.02M。

Bittensor（TAO）市場資訊

排名 No.27 市值 NT$ 2.18BNT$ 2.18B NT$ 2.18B 成交量（24H） NT$ 1.02MNT$ 1.02M NT$ 1.02M 完全稀釋市值 NT$ 4.15BNT$ 4.15B NT$ 4.15B 流通量 11.02M 11.02M 11.02M 最大供應量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 總供應量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 流通率 52.46% 市場佔有率 0.13% 所屬公鏈 TAO

Bittensor 的目前市值為 NT$ 2.18B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.02M。TAO 的流通量為 11.02M，總供應量是 21000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4.15B。