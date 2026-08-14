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Bittensor 目前實時價格為 197.46 TWD。TAO 市值為 2,175,435,767.1409335414 TWD。追蹤台灣的 TAO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Bittensor 目前實時價格為 197.46 TWD。TAO 市值為 2,175,435,767.1409335414 TWD。追蹤台灣的 TAO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Bittensor 圖標

Bittensor實時價格 (TAO)

1 TAO 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$6,309.486
NT$6,309.486NT$6,309.486
-1.50%1D
TWD
Bittensor (TAO) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:51:05 (UTC+8)

Bittensor 今日價格

Bittensor (TAO) 今日實時價格為 NT$ 197.46，過去 24 小時內變化了 1.50%。目前 TAO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 197.46 每 TAO。

Bittensor 目前市值在 NT$ 2.18B 排名第 #27，流通供應量為 11.02M TAO。過去 24 小時內，TAO 的交易價格在 NT$ 196.67（低點）和 NT$ 205.12（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 24,527.365767055741275，而歷史最低價為 NT$ 971.3105223041042775

短期表現方面，TAO 在過去一小時內波動了 -0.57%，過去7 天內波動了 +2.56%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.02M

Bittensor（TAO）市場資訊

No.27

NT$ 2.18B
NT$ 2.18BNT$ 2.18B

NT$ 1.02M
NT$ 1.02MNT$ 1.02M

NT$ 4.15B
NT$ 4.15BNT$ 4.15B

11.02M
11.02M 11.02M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

52.46%

0.13%

TAO

Bittensor 的目前市值為 NT$ 2.18B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.02M。TAO 的流通量為 11.02M，總供應量是 21000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4.15B

Bittensor 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 196.67
NT$ 196.67NT$ 196.67
24H最低價
NT$ 205.12
NT$ 205.12NT$ 205.12
24H最高價

NT$ 196.67
NT$ 196.67NT$ 196.67

NT$ 205.12
NT$ 205.12NT$ 205.12

NT$ 24,527.365767055741275
NT$ 24,527.365767055741275NT$ 24,527.365767055741275

NT$ 971.3105223041042775
NT$ 971.3105223041042775NT$ 971.3105223041042775

-0.57%

-1.50%

+2.56%

+2.56%

Bittensor（TAO）價格歷史 TWD

跟蹤 Bittensor 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -96.0835-1.50%
30天NT$ -2.63-1.32%
60天NT$ -76.54-27.94%
90天NT$ -75.94-27.78%
Bittensor 今日價格變化

今天，TAO 記錄了 NT$ -96.0835 (-1.50%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Bittensor 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -2.63 (-1.32%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Bittensor 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，TAO 的變化為 NT$ -76.54 (-27.94%)，從而更廣泛地了解其表現。

Bittensor 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -75.94 (-27.78%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Bittensor（TAO）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Bittensor 價格歷史頁面

Bittensor 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Bittensor 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Bittensor 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 TAO 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

TAO_USDT在4小時周期運行於199.48，價格位於中樞200.5933下方。S1樞紐197.0766構成近端結構邊界，R1阻力203.1866界定上方區間。均線系統呈現多頭排列，3-4週期MA與5-6週期EMA均發出買入信號。價格處於樞軸體系的中下部區域，多空雙方在200.5933中樞附近形成拉鋸。當前結構未突破關鍵分水嶺，維持區間震盪格局。 MACD指標錄得死叉狀態，短期動能出現衰減跡象。RSI處於中性區域，未顯示超買或超賣極端值。快慢指標出現分層，均線組的多頭指向與振盪器的回調信號並存。波動率維持穩定，布林帶開口未現明顯擴張或收縮。動能分布較為分散，缺乏單一方向的持續推力。市場正在等待新的方向性選擇，多空力量暫時平衡。 近端支撐位於S1樞紐197.0766，距離現價約2.4美元。下方次級支撐S2位於194.4833，提供遠端參考。上方直接阻力為中樞200.5933，距離現價約1.1美元。突破中樞後，R1阻力203.1866成為下一關鍵價位。R2阻力206.7033構成更高層級的技術目標。交易用戶需觀察價格在197.0766至200.5933區間的行為。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Bittensor 的價格？

以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：

幾項關鍵因素會影響 Bittensor (TAO) 的價格：

1. 網路採用與使用情況——更多 AI 開發者採用去中心化網路，將提升需求。
2. 挖礦活動——驗證節點的參與度會影響代幣供應的動態。
3. AI 市場趨勢——人工智慧產業的成長將帶動市場關注度。
4. 代幣經濟學——質押獎勵與發行時程會影響供應量。
5. 其他 AI 區塊鏈專案的競爭。
6. 整體加密貨幣市場的情緒以及與比特幣的相關性。
7. 技術發展與協議升級。
8. 影響 AI 與加密貨幣領域的監管消息。

為什麼人們想知道 Bittensor 今天的價格？

人們希望了解今日的 Bittensor (TAO) 價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理，以及把握投資時機。TAO 是一個獨特的以人工智慧為核心的區塊鏈專案，因此追蹤價格有助於評估市場對人工智慧加密代幣的看法。投資人會每日關注價格走勢，以判斷進場或離場點、計算盈虧，並根據市場趨勢來評估其持有資產的當前價值。

Bittensor 的價格預測

Bittensor（TAO）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，TAO 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Bittensor (TAO) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Bittensor 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Bittensor 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Bittensor 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 TAO 2026–2027 年價格的預測。

關於 Bittensor

TAO Network (TAO) 是一個基於區塊鏈的平台，旨在促進音樂和其他數位內容的創作與分發。該平台使用獨特的權益證明共識機制，並結合智能合約功能，使藝術家和創作者能夠管理他們的智慧財產權，分發他們的作品，並將他們的內容變現。TAO Network 的目標是通過提供一個去中心化，透明且公平的生態系統，為藝術家，粉絲和其他利益相關者革新音樂產業。

如何在台灣購買和投資 Bittensor

準備好開始使用 Bittensor 了嗎？在 MEXC 購買 TAO 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Bittensor 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Bittensor (TAO) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Bittensor 將立即存入您的錢包。
Bittensor (TAO) 購買教程

Bittensor 能做什麼？

擁有 Bittensor 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Bittensor (TAO) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Bittensor (TAO)

Bittensor 是一種開源協議，為分散的、基於區塊鏈的、標記化的機器學習網絡提供支持。該項目旨在通過引入優化的訓練策略來加速人工智能的發展，在該策略中，模型在激勵、迭代的生態系統中進行交互，同時推進一種更公平和協作的所有權和訪問方法。

白皮書

Bittensor資源

要更深入地瞭解 Bittensor，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Bittensor網站
區塊查詢

類別 :

AI MemeArtificial Intelligence (AI)DePIN

人們還問：關於Bittensor的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:51:05 (UTC+8)

Bittensor（TAO）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Bittensor 的更多資訊

TAOUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 TAO。在 MEXC 上探索 TAOUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Bittensor (TAO) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Bittensor 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
TAO/USDT
NT$6,307.569
NT$6,307.569NT$6,307.569
-1.48%
5.14K (USDT)
TAO/USDC
NT$6,303.735
NT$6,303.735NT$6,303.735
-1.43%
567.94 (USDT)
TAO/EUR
NT$5,444.5995
NT$5,444.5995NT$5,444.5995
-1.99%
333.73 (USDT)
TAO/USD1
NT$6,311.403
NT$6,311.403NT$6,311.403
-1.52%
272.80 (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4432165
NT$2.4432165NT$2.4432165

+302.47%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1775781
NT$0.1775781NT$0.1775781

-5.84%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.475416
NT$0.475416NT$0.475416

-22.90%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.217575
NT$9.217575NT$9.217575

+24.03%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.909577
NT$8.909577NT$8.909577

+0.20%

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今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4432165
NT$2.4432165NT$2.4432165

+302.47%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.799669
NT$8.799669NT$8.799669

+137.90%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.361114875
NT$0.361114875NT$0.361114875

+73.12%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$30.246426
NT$30.246426NT$30.246426

+33.93%

Cap

Cap

CAP

NT$2.227554
NT$2.227554NT$2.227554

+28.56%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

TAO
TAO
TWD
TWD

1 TAO = 6,308.847 TWD