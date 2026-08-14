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Bittensor 今日價格
Bittensor (TAO) 今日實時價格為 NT$ 197.46，過去 24 小時內變化了 1.50%。目前 TAO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 197.46 每 TAO。
Bittensor 目前市值在 NT$ 2.18B 排名第 #27，流通供應量為 11.02M TAO。過去 24 小時內，TAO 的交易價格在 NT$ 196.67（低點）和 NT$ 205.12（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 24,527.365767055741275，而歷史最低價為 NT$ 971.3105223041042775。
短期表現方面，TAO 在過去一小時內波動了 -0.57%，過去7 天內波動了 +2.56%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.02M。
Bittensor（TAO）市場資訊
NT$ 2.18B
NT$ 2.18BNT$ 2.18B
NT$ 1.02M
NT$ 1.02MNT$ 1.02M
NT$ 4.15B
NT$ 4.15BNT$ 4.15B
21,000,000
21,000,000 21,000,000
21,000,000
21,000,000 21,000,000
Bittensor 的目前市值為 NT$ 2.18B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.02M。TAO 的流通量為 11.02M，總供應量是 21000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4.15B。
Bittensor 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 196.67
NT$ 196.67NT$ 196.67
24H最低價
NT$ 205.12
NT$ 205.12NT$ 205.12
24H最高價
NT$ 196.67
NT$ 196.67NT$ 196.67
NT$ 205.12
NT$ 205.12NT$ 205.12
NT$ 24,527.365767055741275
NT$ 24,527.365767055741275NT$ 24,527.365767055741275
NT$ 971.3105223041042775
NT$ 971.3105223041042775NT$ 971.3105223041042775
Bittensor（TAO）價格歷史 TWD
跟蹤 Bittensor 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -96.0835
|-1.50%
|30天
|NT$ -2.63
|-1.32%
|60天
|NT$ -76.54
|-27.94%
|90天
|NT$ -75.94
|-27.78%
Bittensor 今日價格變化
今天，TAO 記錄了 NT$ -96.0835 (-1.50%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
Bittensor 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -2.63 (-1.32%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
Bittensor 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，TAO 的變化為 NT$ -76.54 (-27.94%)，從而更廣泛地了解其表現。
Bittensor 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -75.94 (-27.78%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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立即查看 Bittensor 價格歷史頁面
目前 TAO 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|3‑4 買
|40‑60% 中立
|均線多空參半，方向待觀察。
|EMA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
TAO_USDT在4小時周期運行於199.48，價格位於中樞200.5933下方。S1樞紐197.0766構成近端結構邊界，R1阻力203.1866界定上方區間。均線系統呈現多頭排列，3-4週期MA與5-6週期EMA均發出買入信號。價格處於樞軸體系的中下部區域，多空雙方在200.5933中樞附近形成拉鋸。當前結構未突破關鍵分水嶺，維持區間震盪格局。
MACD指標錄得死叉狀態，短期動能出現衰減跡象。RSI處於中性區域，未顯示超買或超賣極端值。快慢指標出現分層，均線組的多頭指向與振盪器的回調信號並存。波動率維持穩定，布林帶開口未現明顯擴張或收縮。動能分布較為分散，缺乏單一方向的持續推力。市場正在等待新的方向性選擇，多空力量暫時平衡。
近端支撐位於S1樞紐197.0766，距離現價約2.4美元。下方次級支撐S2位於194.4833，提供遠端參考。上方直接阻力為中樞200.5933，距離現價約1.1美元。突破中樞後，R1阻力203.1866成為下一關鍵價位。R2阻力206.7033構成更高層級的技術目標。交易用戶需觀察價格在197.0766至200.5933區間的行為。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 Bittensor 的價格？
以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：
幾項關鍵因素會影響 Bittensor (TAO) 的價格：
1. 網路採用與使用情況——更多 AI 開發者採用去中心化網路，將提升需求。
2. 挖礦活動——驗證節點的參與度會影響代幣供應的動態。
3. AI 市場趨勢——人工智慧產業的成長將帶動市場關注度。
4. 代幣經濟學——質押獎勵與發行時程會影響供應量。
5. 其他 AI 區塊鏈專案的競爭。
6. 整體加密貨幣市場的情緒以及與比特幣的相關性。
7. 技術發展與協議升級。
8. 影響 AI 與加密貨幣領域的監管消息。
為什麼人們想知道 Bittensor 今天的價格？
人們希望了解今日的 Bittensor (TAO) 價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理，以及把握投資時機。TAO 是一個獨特的以人工智慧為核心的區塊鏈專案，因此追蹤價格有助於評估市場對人工智慧加密代幣的看法。投資人會每日關注價格走勢，以判斷進場或離場點、計算盈虧，並根據市場趨勢來評估其持有資產的當前價值。
Bittensor 的價格預測
Bittensor（TAO）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，TAO 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。Bittensor (TAO) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Bittensor 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Bittensor 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Bittensor 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 TAO 2026–2027 年價格的預測。
關於 Bittensor
TAO Network (TAO) 是一個基於區塊鏈的平台，旨在促進音樂和其他數位內容的創作與分發。該平台使用獨特的權益證明共識機制，並結合智能合約功能，使藝術家和創作者能夠管理他們的智慧財產權，分發他們的作品，並將他們的內容變現。TAO Network 的目標是通過提供一個去中心化，透明且公平的生態系統，為藝術家，粉絲和其他利益相關者革新音樂產業。
如何在台灣購買和投資 Bittensor
準備好開始使用 Bittensor 了嗎？在 MEXC 購買 TAO 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Bittensor 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Bittensor (TAO) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Bittensor 將立即存入您的錢包。
Bittensor 能做什麼？
擁有 Bittensor 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是Bittensor (TAO)
Bittensor 是一種開源協議，為分散的、基於區塊鏈的、標記化的機器學習網絡提供支持。該項目旨在通過引入優化的訓練策略來加速人工智能的發展，在該策略中，模型在激勵、迭代的生態系統中進行交互，同時推進一種更公平和協作的所有權和訪問方法。
白皮書
參與激勵機制由 TAO 代幣驅動，該代幣用於獎勵向網路提供有價值人工智慧智慧的貢獻者。當某模型獲得更高的同儕評級時，其創作者將獲得更多 TAO，並在系統內取得更大影響力。此架構旨在提升最具價值的貢獻者，同時讓獎勵與其他 AI 系統真正認可的實用性掛鉤，而非僅限於狹隘測試中的表現。此外，該代幣亦透過賦予參與者對生態系成功之財務利害關係，來維護網路完整性，進而鼓勵誠實且有意義的貢獻。截至 2023 年，TAO 採用固定總供應量 2100 萬枚，網路則依據貢獻程度，每 12 秒向驗證者（validators）與礦工（miners）發放獎勵，並採用既定釋出時間表（emission schedule）。
Bittensor 被定位為一個生態系，AI 開發者可在其中貢獻工作，並根據其他 AI 系統對其貢獻的排名來獲得報酬。該網路仰賴驗證者（validators）與礦工（miners）參與評估與獎勵分配流程，目前已成長至逾 1,000 名此類參與者。除了這些角色，以及創作者與排名 AI 系統之間的關係外，原始資料中未提供任何額外團隊細節。
其核心在於，Bittensor 透過網際網路連接電腦，使人工智慧模型能與網路中的其他節點交換能力與知識。與人類評分不同，模型本身會根據其他模型所展現的智慧之實用性與價值來為其打分。這些評分會記錄在數位帳本上，以追蹤排名並促進公平行為。此設計旨在抵抗操縱——即便網路中高達一半的節點試圖濫用系統，誠實參與者仍能勝出。截至 2023 年，該網路已發展出多個子網路（subnet），各自專精於文字生成、影像處理與資料分析等任務。
Bittensor 正在打造一種全新的人工智慧市場，讓 AI 系統彼此評估並直接發放獎勵。其運作方式類似於機器智慧的開放市場，使個人能參與 AI 發展並從中獲利，而非僅由大型科技公司主導參與。該專案於 2021 年推出，目前已擴展為一個活躍網路，參與其中的驗證者（validators）與礦工（miners）已逾 1,000 名。
自2021年推出以來，Bittensor 一直專注於擴大參與度，並建立一個可運作的市場，讓AI系統能彼此評估與獎勵。至2023年，該演進歷程中的一項關鍵步驟，即是轉向支援多個針對不同AI工作負載（包括文字生成、影像處理與資料分析）所量身打造的子網路（subnets）。該計畫的發展方向，著重於擴展此類市場模式，使開發者能依據同儕評估的價值獲得報酬，而非僅依賴孤立的基準測試結果。
Bittensor資源
要更深入地瞭解 Bittensor，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Bittensor的其他問題
如果 Bittensor 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Bittensor 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Bittensor 今日價格為 NT$ 6,308.847。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Bittensor 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 TAO 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Bittensor 的交易量為 --。
TAO 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Bittensor 價格，請造訪 TAO 價格頁面了解更多資訊。
TAO 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,771.67
-1.02%
ETH
1,871.39
-0.47%
GOLD(XAUT)
4,362.59
+0.28%
USDC
1.00088
0.00%
SOL
75.37
-0.37%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 TAO/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 Bittensor 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
Bittensor 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Bittensor (TAO) 的價格預測，了解更深入的分析。
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Bittensor（TAO）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
TAOUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 TAO。在 MEXC 上探索 TAOUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$6,307.569
NT$6,307.569NT$6,307.569
-1.48%
5.14K (USDT)
NT$6,303.735
NT$6,303.735NT$6,303.735
-1.43%
567.94 (USDT)
NT$5,444.5995
NT$5,444.5995NT$5,444.5995
-1.99%
333.73 (USDT)
NT$6,311.403
NT$6,311.403NT$6,311.403
-1.52%
272.80 (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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