CryptoBlades 圖標

CryptoBlades 價格 (SKILL)

USD

CryptoBlades (SKILL) 實時價格圖表

$0.109568
$0.109568$0.109568
-2.80%(1D)

今天 CryptoBlades (SKILL) 的價格

今天 CryptoBlades (SKILL) 的實時價格爲 0.109733 USD。目前其市值爲 $ 109.57K USD。SKILL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CryptoBlades 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 35.10 USD
- CryptoBlades 當天價格變化爲 -2.74%
- 其循環供應量爲 1.00M USD

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CryptoBlades (SKILL) 價格表現 USD

今天內，CryptoBlades 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003101696111788
在過去30天內，CryptoBlades 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0444199293
在過去60天內，CryptoBlades 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0681530703
在過去90天內，CryptoBlades 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.003101696111788-2.74%
30天$ -0.0444199293-40.48%
60天$ -0.0681530703-62.10%
90天$ 0--

CryptoBlades (SKILL) 價格分析

CryptoBlades 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.10951
$ 0.10951$ 0.10951

$ 0.114476
$ 0.114476$ 0.114476

$ 184.46
$ 184.46$ 184.46

-0.13%

-2.74%

-7.05%

CryptoBlades (SKILL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 109.57K
$ 109.57K$ 109.57K

$ 35.10
$ 35.10$ 35.10

1.00M
1.00M 1.00M

什麼是CryptoBlades (SKILL)

CryptoBlades is an NFT blockchain game on Binance Smart Chain

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

CryptoBlades (SKILL) 資源

官網

大家還在問：關於 CryptoBlades (SKILL) 的其他問題

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SKILL 兌換爲當地貨幣

1 SKILL 兌換 AUD
A$0.17337814
1 SKILL 兌換 GBP
0.08449441
1 SKILL 兌換 EUR
0.10095436
1 SKILL 兌換 USD
$0.109733
1 SKILL 兌換 MYR
RM0.48392253
1 SKILL 兌換 TRY
4.0052545
1 SKILL 兌換 JPY
¥16.18452017
1 SKILL 兌換 RUB
9.75636103
1 SKILL 兌換 INR
9.56103629
1 SKILL 兌換 IDR
Rp1,798.90135152
1 SKILL 兌換 PHP
6.2877009
1 SKILL 兌換 EGP
￡E.5.55139247
1 SKILL 兌換 BRL
R$0.63425674
1 SKILL 兌換 CAD
C$0.15691819
1 SKILL 兌換 BDT
13.34682479
1 SKILL 兌換 NGN
166.26195495
1 SKILL 兌換 UAH
4.52758358
1 SKILL 兌換 VES
Bs7.022912
1 SKILL 兌換 PKR
Rs30.75377058
1 SKILL 兌換 KZT
53.9227962
1 SKILL 兌換 THB
฿3.69909943
1 SKILL 兌換 TWD
NT$3.60363172
1 SKILL 兌換 CHF
Fr0.09546771
1 SKILL 兌換 HKD
HK$0.85262541
1 SKILL 兌換 MAD
.د.م1.06770209
1 SKILL 兌換 MXN
$2.22428791