Crob Mob 圖標

Crob Mob 價格 (CROB)

USD

Crob Mob (CROB) 實時價格圖表

$0.02259476
$0.02259476$0.02259476
+6.10%(1D)

今天 Crob Mob (CROB) 的價格

今天 Crob Mob (CROB) 的實時價格爲 0.02259476 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CROB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Crob Mob 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 22.46K USD
- Crob Mob 當天價格變化爲 +6.16%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Crob Mob (CROB) 價格表現 USD

今天內，Crob Mob 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00131017
在過去30天內，Crob Mob 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0048196950
在過去60天內，Crob Mob 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0063460094
在過去90天內，Crob Mob 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.007744398601179831

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00131017+6.16%
30天$ -0.0048196950-21.33%
60天$ -0.0063460094-28.08%
90天$ +0.007744398601179831+52.15%

Crob Mob (CROB) 價格分析

Crob Mob 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02017838
$ 0.02017838$ 0.02017838

$ 0.02447513
$ 0.02447513$ 0.02447513

$ 0.060856
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-0.55%

+6.16%

+1.27%

Crob Mob (CROB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 22.46K
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什麼是Crob Mob (CROB)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Crob Mob (CROB) 資源

官網

大家還在問：關於 Crob Mob (CROB) 的其他問題

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CROB 兌換爲當地貨幣

1 CROB 兌換 AUD
A$0.036151616
1 CROB 兌換 GBP
0.0183017556
1 CROB 兌換 EUR
0.0216909696
1 CROB 兌換 USD
$0.02259476
1 CROB 兌換 MYR
RM0.1014504724
1 CROB 兌換 TRY
0.8036956132
1 CROB 兌換 JPY
¥3.528171774
1 CROB 兌換 RUB
2.3055693104
1 CROB 兌換 INR
1.955576478
1 CROB 兌換 IDR
Rp370.4058423744
1 CROB 兌換 PHP
1.3220194076
1 CROB 兌換 EGP
￡E.1.136516428
1 CROB 兌換 BRL
R$0.1373761408
1 CROB 兌換 CAD
C$0.0325364544
1 CROB 兌換 BDT
2.7450373924
1 CROB 兌換 NGN
35.139370752
1 CROB 兌換 UAH
0.951239396
1 CROB 兌換 VES
Bs1.22011704
1 CROB 兌換 PKR
Rs6.2953520312
1 CROB 兌換 KZT
11.98652018
1 CROB 兌換 THB
฿0.7752262156
1 CROB 兌換 TWD
NT$0.7402043376
1 CROB 兌換 CHF
Fr0.0205612316
1 CROB 兌換 HKD
HK$0.1757872328
1 CROB 兌換 MAD
.د.م0.2268513904