Cream 圖標

Cream 價格 (CREAM)

USD

Cream (CREAM) 實時價格圖表

$1.33
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-0.90%(1D)

今天 Cream (CREAM) 的價格

今天 Cream (CREAM) 的實時價格爲 1.33 USD。目前其市值爲 $ 3.08M USD。CREAM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Cream 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Cream 當天價格變化爲 -0.93%
- 其循環供應量爲 2.32M USD

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Cream (CREAM) 價格表現 USD

今天內，Cream 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.012542155520235
在過去30天內，Cream 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2605044400
在過去60天內，Cream 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.9318744750
在過去90天內，Cream 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -4.857499706424446

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.012542155520235-0.93%
30天$ +0.2605044400+19.59%
60天$ -0.9318744750-70.06%
90天$ -4.857499706424446-78.50%

Cream (CREAM) 價格分析

Cream 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.33
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$ 1.39
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$ 374.1
$ 374.1$ 374.1

-0.25%

-0.93%

-13.54%

Cream (CREAM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M

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2.32M
2.32M 2.32M

什麼是Cream (CREAM)

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Cream (CREAM) 資源

官網

大家還在問：關於 Cream (CREAM) 的其他問題

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CREAM 兌換爲當地貨幣

1 CREAM 兌換 VND
34,998.95
1 CREAM 兌換 AUD
A$2.0482
1 CREAM 兌換 GBP
0.9709
1 CREAM 兌換 EUR
1.1571
1 CREAM 兌換 USD
$1.33
1 CREAM 兌換 MYR
RM5.6392
1 CREAM 兌換 TRY
52.0296
1 CREAM 兌換 JPY
¥191.3338
1 CREAM 兌換 RUB
105.0301
1 CREAM 兌換 INR
113.9943
1 CREAM 兌換 IDR
Rp21,803.2752
1 CREAM 兌換 KRW
1,831.9553
1 CREAM 兌換 PHP
74.081
1 CREAM 兌換 EGP
￡E.66.0611
1 CREAM 兌換 BRL
R$7.4879
1 CREAM 兌換 CAD
C$1.8221
1 CREAM 兌換 BDT
162.5792
1 CREAM 兌換 NGN
2,104.4191
1 CREAM 兌換 UAH
55.2615
1 CREAM 兌換 VES
Bs127.68
1 CREAM 兌換 PKR
Rs374.1157
1 CREAM 兌換 KZT
681.3457
1 CREAM 兌換 THB
฿43.3979
1 CREAM 兌換 TWD
NT$39.9
1 CREAM 兌換 AED
د.إ4.8811
1 CREAM 兌換 CHF
Fr1.0906
1 CREAM 兌換 HKD
HK$10.4272
1 CREAM 兌換 MAD
.د.م12.2227
1 CREAM 兌換 MXN
$25.6158