Colend 圖標

Colend 價格 (CLND)

USD

Colend (CLND) 實時價格圖表

$0.201082
$0.201082$0.201082
+4.10%(1D)

今天 Colend (CLND) 的價格

今天 Colend (CLND) 的實時價格爲 0.201082 USD。目前其市值爲 $ 742.09K USD。CLND 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Colend 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 186.66K USD
- Colend 當天價格變化爲 +4.18%
- 其循環供應量爲 3.68M USD

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Colend (CLND) 價格表現 USD

今天內，Colend 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00807713
在過去30天內，Colend 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0549533177
在過去60天內，Colend 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Colend 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00807713+4.18%
30天$ +0.0549533177+27.33%
60天$ 0--
90天$ 0--

Colend (CLND) 價格分析

Colend 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.181413
$ 0.181413$ 0.181413

$ 0.204447
$ 0.204447$ 0.204447

$ 0.334305
$ 0.334305$ 0.334305

+3.24%

+4.18%

-4.45%

Colend (CLND) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 742.09K
$ 742.09K$ 742.09K

$ 186.66K
$ 186.66K$ 186.66K

3.68M
3.68M 3.68M

什麼是Colend (CLND)

Colend is a decentralized lending protocol on Core Chain, one of the fastest-growing BTC sidechain. BTCFi is transforming Bitcoin into a productive asset, allowing holders to earn yield through lending and staking while supporting Bitcoin's long-term security. With the BTCFi market representing less than 1% of the total crypto market cap, there is vast potential for growth. Colend innovates by its unique ve(3,3) governance model, giving users substantial influence over reward distribution.

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Colend (CLND) 資源

官網

大家還在問：關於 Colend (CLND) 的其他問題

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CLND 兌換爲當地貨幣

1 CLND 兌換 AUD
A$0.3217312
1 CLND 兌換 GBP
0.15885478
1 CLND 兌換 EUR
0.19303872
1 CLND 兌換 USD
$0.201082
1 CLND 兌換 MYR
RM0.904869
1 CLND 兌換 TRY
7.05194574
1 CLND 兌換 JPY
¥31.57188482
1 CLND 兌換 RUB
20.78986798
1 CLND 兌換 INR
17.12012148
1 CLND 兌換 IDR
Rp3,296.42570208
1 CLND 兌換 PHP
11.8738921
1 CLND 兌換 EGP
￡E.10.24311708
1 CLND 兌換 BRL
R$1.2668166
1 CLND 兌換 CAD
C$0.28754726
1 CLND 兌換 BDT
24.029299
1 CLND 兌換 NGN
312.7227264
1 CLND 兌換 UAH
8.43941154
1 CLND 兌換 VES
Bs10.0541
1 CLND 兌換 PKR
Rs55.94905568
1 CLND 兌換 KZT
105.11159386
1 CLND 兌換 THB
฿6.93330736
1 CLND 兌換 TWD
NT$6.56331648
1 CLND 兌換 CHF
Fr0.17896298
1 CLND 兌換 HKD
HK$1.56240714
1 CLND 兌換 MAD
.د.م2.00679836