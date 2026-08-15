Coinbase Wrapped MEGA 今日價格

Coinbase Wrapped MEGA (CBMEGA) 今日實時價格為 $ 0.03133343，過去 24 小時內變化了 4.16%。目前 CBMEGA 兌 USD 的匯率為 $ 0.03133343 每 CBMEGA。

Coinbase Wrapped MEGA 目前市值在 $ 811,008 排名第 #-，流通供應量為 25.88M CBMEGA。過去 24 小時內，CBMEGA 的交易價格在 $ 0.03007034（低點）和 $ 0.03236719（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.172413，而歷史最低價為 $ 0.02831716。

短期表現方面，CBMEGA 在過去一小時內波動了 +0.55%，過去7 天內波動了 -10.90%。過去一天，總交易量達到 $ 265.99K。

Coinbase Wrapped MEGA（CBMEGA）市場資訊

市值 $ 811.01K$ 811.01K $ 811.01K 成交量（24H） $ 265.99K$ 265.99K $ 265.99K 完全稀釋市值 $ 811.01K$ 811.01K $ 811.01K 流通量 25.88M 25.88M 25.88M 總供應量 25,883,157.30764397 25,883,157.30764397 25,883,157.30764397

Coinbase Wrapped MEGA 的目前市值為 $ 811.01K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 265.99K。CBMEGA 的流通量為 25.88M，總供應量是 25883157.30764397，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 811.01K。