Civilization 價格 (CIV)
今天 Civilization (CIV) 的實時價格爲 0.00841351 USD。目前其市值爲 $ 2.45M USD。CIV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Civilization 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 361.09 USD
- Civilization 當天價格變化爲 -5.60%
- 其循環供應量爲 291.67M USD
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今天內，Civilization 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000499280654736113。
在過去30天內，Civilization 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0028239685。
在過去60天內，Civilization 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0031654417。
在過去90天內，Civilization 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.003949976207971777。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000499280654736113
|-5.60%
|30天
|$ -0.0028239685
|-33.56%
|60天
|$ -0.0031654417
|-37.62%
|90天
|$ +0.003949976207971777
|+88.49%
Civilization 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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-5.60%
-11.95%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
CIV aims at building the world’s first Dex Fund: transforming the way how staking and investment are done, with 100% auditable code and, eventually, automated multi-strategy selection for maximum yield at minimum risk.
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|1 CIV 兌換 AUD
A$0.013461616
|1 CIV 兌換 GBP
￡0.0066466729
|1 CIV 兌換 EUR
€0.0080769696
|1 CIV 兌換 USD
$0.00841351
|1 CIV 兌換 MYR
RM0.037860795
|1 CIV 兌換 TRY
₺0.2950617957
|1 CIV 兌換 JPY
¥1.3205845296
|1 CIV 兌換 RUB
₽0.8700410691
|1 CIV 兌換 INR
₹0.7163262414
|1 CIV 兌換 IDR
Rp137.9263713744
|1 CIV 兌換 PHP
₱0.4968177655
|1 CIV 兌換 EGP
￡E.0.4284159292
|1 CIV 兌換 BRL
R$0.053005113
|1 CIV 兌換 CAD
C$0.0120313193
|1 CIV 兌換 BDT
৳1.005414445
|1 CIV 兌換 NGN
₦13.084690752
|1 CIV 兌換 UAH
₴0.3531150147
|1 CIV 兌換 VES
Bs0.4206755
|1 CIV 兌換 PKR
Rs2.3409750224
|1 CIV 兌換 KZT
₸4.3979940823
|1 CIV 兌換 THB
฿0.2900978248
|1 CIV 兌換 TWD
NT$0.2746169664
|1 CIV 兌換 CHF
Fr0.0074880239
|1 CIV 兌換 HKD
HK$0.0653729727
|1 CIV 兌換 MAD
.د.م0.0839668298