Circle USYC 價格 (USYC)
今天 Circle USYC (USYC) 的實時價格爲 1.088 USD。目前其市值爲 $ 408.49M USD。USYC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Circle USYC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Circle USYC 當天價格變化爲 +0.01%
- 其循環供應量爲 375.53M USD
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今天內，Circle USYC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00010392。
在過去30天內，Circle USYC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0032928320。
在過去60天內，Circle USYC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0069937728。
在過去90天內，Circle USYC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0071087632854353。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00010392
|+0.01%
|30天
|$ +0.0032928320
|+0.30%
|60天
|$ +0.0069937728
|+0.64%
|90天
|$ +0.0071087632854353
|+0.66%
Circle USYC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
+0.01%
-0.63%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
USYC: Tokenized Money Market Fund Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token. USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions.
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|1 USYC 兌換 VND
₫28,630.72
|1 USYC 兌換 AUD
A$1.67552
|1 USYC 兌換 GBP
￡0.79424
|1 USYC 兌換 EUR
€0.94656
|1 USYC 兌換 USD
$1.088
|1 USYC 兌換 MYR
RM4.61312
|1 USYC 兌換 TRY
₺42.56256
|1 USYC 兌換 JPY
¥156.51968
|1 USYC 兌換 RUB
₽85.91936
|1 USYC 兌換 INR
₹93.25248
|1 USYC 兌換 IDR
Rp17,836.06272
|1 USYC 兌換 KRW
₩1,498.62208
|1 USYC 兌換 PHP
₱60.6016
|1 USYC 兌換 EGP
￡E.54.04096
|1 USYC 兌換 BRL
R$6.12544
|1 USYC 兌換 CAD
C$1.49056
|1 USYC 兌換 BDT
৳132.99712
|1 USYC 兌換 NGN
₦1,721.50976
|1 USYC 兌換 UAH
₴45.2064
|1 USYC 兌換 VES
Bs104.448
|1 USYC 兌換 PKR
Rs306.04352
|1 USYC 兌換 KZT
₸557.37152
|1 USYC 兌換 THB
฿35.50144
|1 USYC 兌換 TWD
NT$32.64
|1 USYC 兌換 AED
د.إ3.99296
|1 USYC 兌換 CHF
Fr0.89216
|1 USYC 兌換 HKD
HK$8.52992
|1 USYC 兌換 MAD
.د.م9.99872
|1 USYC 兌換 MXN
$20.95488