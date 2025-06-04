Circle USYC 圖標

Circle USYC 價格 (USYC)

USD

Circle USYC (USYC) 實時價格圖表

$1.088
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0.00%(1D)

今天 Circle USYC (USYC) 的價格

今天 Circle USYC (USYC) 的實時價格爲 1.088 USD。目前其市值爲 $ 408.49M USD。USYC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Circle USYC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Circle USYC 當天價格變化爲 +0.01%
- 其循環供應量爲 375.53M USD

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Circle USYC (USYC) 價格表現 USD

今天內，Circle USYC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00010392
在過去30天內，Circle USYC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0032928320
在過去60天內，Circle USYC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0069937728
在過去90天內，Circle USYC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0071087632854353

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00010392+0.01%
30天$ +0.0032928320+0.30%
60天$ +0.0069937728+0.64%
90天$ +0.0071087632854353+0.66%

Circle USYC (USYC) 價格分析

Circle USYC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.088
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$ 1.12
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+0.01%

-0.63%

Circle USYC (USYC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 408.49M
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375.53M
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什麼是Circle USYC (USYC)

USYC: Tokenized Money Market Fund Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token. USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions.

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Circle USYC (USYC) 資源

官網

大家還在問：關於 Circle USYC (USYC) 的其他問題

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USYC 兌換爲當地貨幣

1 USYC 兌換 VND
28,630.72
1 USYC 兌換 AUD
A$1.67552
1 USYC 兌換 GBP
0.79424
1 USYC 兌換 EUR
0.94656
1 USYC 兌換 USD
$1.088
1 USYC 兌換 MYR
RM4.61312
1 USYC 兌換 TRY
42.56256
1 USYC 兌換 JPY
¥156.51968
1 USYC 兌換 RUB
85.91936
1 USYC 兌換 INR
93.25248
1 USYC 兌換 IDR
Rp17,836.06272
1 USYC 兌換 KRW
1,498.62208
1 USYC 兌換 PHP
60.6016
1 USYC 兌換 EGP
￡E.54.04096
1 USYC 兌換 BRL
R$6.12544
1 USYC 兌換 CAD
C$1.49056
1 USYC 兌換 BDT
132.99712
1 USYC 兌換 NGN
1,721.50976
1 USYC 兌換 UAH
45.2064
1 USYC 兌換 VES
Bs104.448
1 USYC 兌換 PKR
Rs306.04352
1 USYC 兌換 KZT
557.37152
1 USYC 兌換 THB
฿35.50144
1 USYC 兌換 TWD
NT$32.64
1 USYC 兌換 AED
د.إ3.99296
1 USYC 兌換 CHF
Fr0.89216
1 USYC 兌換 HKD
HK$8.52992
1 USYC 兌換 MAD
.د.م9.99872
1 USYC 兌換 MXN
$20.95488