Cel AI（SN127）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.47 $ 1.47 $ 1.47 24H最低價 $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 24H最高價 24H最低價 $ 1.47$ 1.47 $ 1.47 24H最高價 $ 1.9$ 1.9 $ 1.9 歷史最高 $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 最低價 $ 0.385811$ 0.385811 $ 0.385811 漲跌幅（1H） -3.97% 漲跌幅（1D） +21.10% 漲跌幅（7D） +91.85% 漲跌幅（7D） +91.85%

Cel AI（SN127）目前實時價格為 $1.83。過去 24 小時內，SN127 的交易價格在 $ 1.47 至 $ 1.9 之間波動，市場活躍度顯著。SN127 的歷史最高價為 $ 3.29，歷史最低價為 $ 0.385811。

從短期表現來看，SN127 在過去 1 小時內的價格變動為 -3.97%，過去 24 小時內變動為 +21.10%，過去 7 天內累計變動為 +91.85%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Cel AI（SN127）市場資訊

市值 $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M 流通量 1.18M 1.18M 1.18M 總供應量 1,181,285.396467928 1,181,285.396467928 1,181,285.396467928

Cel AI 的目前市值為 $ 2.16M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SN127 的流通量為 1.18M，總供應量是 1181285.396467928，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.16M。