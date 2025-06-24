Cedar 價格 (CDR)
今天 Cedar (CDR) 的實時價格爲 0.01879953 USD。目前其市值爲 $ 18.79M USD。CDR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Cedar 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Cedar 當天價格變化爲 +7.90%
- 其循環供應量爲 1.00B USD
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今天內，Cedar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00137689。
在過去30天內，Cedar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Cedar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Cedar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00137689
|+7.90%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Cedar 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.16%
+7.90%
+6.47%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Cedar is a community-governed, reward-focused utility token built on the Solana blockchain. Formed through the merger of two successful Binance-based tokens, Cedar empowers its holders through decentralized governance and real utility. With rewards generated from existing treasury assets, liquidity fees, and platform profits, Cedar aims to set a new standard for transparency, innovation, and community-led growth in Web3.
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|1 CDR 兌換 VND
₫494.70963195
|1 CDR 兌換 AUD
A$0.0287632809
|1 CDR 兌換 GBP
￡0.0137236569
|1 CDR 兌換 EUR
€0.0161675958
|1 CDR 兌換 USD
$0.01879953
|1 CDR 兌換 MYR
RM0.0797100072
|1 CDR 兌換 TRY
₺0.7452133692
|1 CDR 兌換 JPY
¥2.7244278876
|1 CDR 兌換 RUB
₽1.4759511003
|1 CDR 兌換 INR
₹1.6175115612
|1 CDR 兌換 IDR
Rp308.1889670832
|1 CDR 兌換 KRW
₩25.5427334157
|1 CDR 兌換 PHP
₱1.0706332335
|1 CDR 兌換 EGP
￡E.0.9409164765
|1 CDR 兌換 BRL
R$0.1032094197
|1 CDR 兌換 CAD
C$0.0257553561
|1 CDR 兌換 BDT
৳2.2974905613
|1 CDR 兌換 NGN
₦29.1464153214
|1 CDR 兌換 UAH
₴0.7843163916
|1 CDR 兌換 VES
Bs1.93635159
|1 CDR 兌換 PKR
Rs5.3527901769
|1 CDR 兌換 KZT
₸9.7204849818
|1 CDR 兌換 THB
฿0.6139926498
|1 CDR 兌換 TWD
NT$0.554586135
|1 CDR 兌換 AED
د.إ0.0689942751
|1 CDR 兌換 CHF
Fr0.015039624
|1 CDR 兌換 HKD
HK$0.1473883152
|1 CDR 兌換 MAD
.د.م0.1708877277
|1 CDR 兌換 MXN
$0.3579430512