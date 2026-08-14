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Magma Finance 目前實時價格為 0.18539 TWD。MAGMA 市值為 35,224,100 TWD。追蹤台灣的 MAGMA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Magma Finance 目前實時價格為 0.18539 TWD。MAGMA 市值為 35,224,100 TWD。追蹤台灣的 MAGMA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Magma Finance 圖標

Magma Finance實時價格 (MAGMA)

1 MAGMA 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$5.9211637
NT$5.9211637NT$5.9211637
-0.03%1D
TWD
Magma Finance (MAGMA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:12:00 (UTC+8)

Magma Finance 今日價格

Magma Finance (MAGMA) 今日實時價格為 NT$ 0.18539，過去 24 小時內變化了 0.03%。目前 MAGMA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.18539 每 MAGMA。

Magma Finance 目前市值在 NT$ 35.22M 排名第 #343，流通供應量為 190.00M MAGMA。過去 24 小時內，MAGMA 的交易價格在 NT$ 0.17991（低點）和 NT$ 0.19146（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 18.239824942243659841，而歷史最低價為 NT$ 2.2285885400798061484

短期表現方面，MAGMA 在過去一小時內波動了 +0.43%，過去7 天內波動了 -28.94%。過去一天，總交易量達到 NT$ 92.50K

Magma Finance（MAGMA）市場資訊

No.343

NT$ 35.22M
NT$ 35.22MNT$ 35.22M

NT$ 92.50K
NT$ 92.50KNT$ 92.50K

NT$ 185.39M
NT$ 185.39MNT$ 185.39M

190.00M
190.00M 190.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.00%

SUI

Magma Finance 的目前市值為 NT$ 35.22M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 92.50K。MAGMA 的流通量為 190.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 185.39M

Magma Finance 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.17991
NT$ 0.17991NT$ 0.17991
24H最低價
NT$ 0.19146
NT$ 0.19146NT$ 0.19146
24H最高價

NT$ 0.17991
NT$ 0.17991NT$ 0.17991

NT$ 0.19146
NT$ 0.19146NT$ 0.19146

NT$ 18.239824942243659841
NT$ 18.239824942243659841NT$ 18.239824942243659841

NT$ 2.2285885400798061484
NT$ 2.2285885400798061484NT$ 2.2285885400798061484

+0.43%

-0.03%

-28.94%

-28.94%

Magma Finance（MAGMA）價格歷史 TWD

跟蹤 Magma Finance 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0017769-0.03%
30天NT$ -0.11278-37.83%
60天NT$ -0.19339-51.06%
90天NT$ -0.03768-16.90%
Magma Finance 今日價格變化

今天，MAGMA 記錄了 NT$ -0.0017769 (-0.03%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Magma Finance 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.11278 (-37.83%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Magma Finance 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，MAGMA 的變化為 NT$ -0.19339 (-51.06%)，從而更廣泛地了解其表現。

Magma Finance 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.03768 (-16.90%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Magma Finance（MAGMA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Magma Finance 價格歷史頁面

Magma Finance 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Magma Finance 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Magma Finance 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 MAGMA 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

MAGMA_USDT在4小時周期內運行於0.18583價位。價格位於中枢點0.18661下方極近位置。S1樞紐0.18131構成下方最近結構邊界。R1阻力位0.19281界定上方空間上限。當前價格處於樞軸體系的核心震盪區間。多空雙方在中央附近形成暫時平衡。 短期均線組呈現買入排列狀態。EMA指標同步確認短線買盤動能。MACD信號線完成金叉動作。RSI讀數處於中性區域。快慢指標出現方向分層現象。波動率維持收窄態勢。動能未呈現單邊集中釋放特徵。市場處於動能轉換的過渡階段。 上方第一參考價位為R1對應的0.19281。該位置距離現價約3.7%漲幅空間。下方第一防守價位為S1對應的0.18131。該位置距離現價約2.4%跌幅緩衝。遠端R2價位0.19811提供次級阻力參考。近端S2價位0.17511構成深層支撐底線。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Magma Finance 的價格？

MAGMA代幣價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與整體加密貨幣趨勢
2. 交易所上的交易量與流動性
3. 協議採用度與總鎖定價值（TVL）
4. MAGMA Finance生態系統內的代幣實用性
5. 供需動態
6. 合作夥伴公告與最新進展
7. 影響DeFi協議的監管消息
8. 其他收益農場平台的競爭
9. 技術更新與路線圖進展
10. 更廣泛的經濟環境與風險偏好

為什麼人們想知道 Magma Finance 今天的價格？

人們希望了解今日的MAGMA價格，以便進行交易決策、投資組合追蹤、市場分析以及投資時機判斷。即時價格有助於評估波動性、識別買入/賣出機會、計算盈虧，並在瞬息萬變的加密貨幣市場中做出明智的財務選擇。

Magma Finance 的價格預測

Magma Finance（MAGMA）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，MAGMA 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Magma Finance (MAGMA) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Magma Finance 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Magma Finance 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Magma Finance 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 MAGMA 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Magma Finance

準備好開始使用 Magma Finance 了嗎？在 MEXC 購買 MAGMA 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Magma Finance 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Magma Finance (MAGMA) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Magma Finance 將立即存入您的錢包。
Magma Finance (MAGMA) 購買教程

Magma Finance 能做什麼？

擁有 Magma Finance 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Magma Finance (MAGMA) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Magma Finance (MAGMA)

Magma Finance 是 Sui 生态系统的流动性中心，率先推出了完全基于 Move 语言构建的自适应流动性做市商（ALMM）。Magma 的 ALMM 架构旨在释放链上流动性的全部潜力，能够动态地将流动性集中到不同的价格区间。这使得交易者能够获得更优的价格、更深的流动性以及接近零的滑点，同时最大限度地提高流动性提供者的资金效率。

Magma Finance資源

要更深入地瞭解 Magma Finance，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Magma Finance網站
區塊查詢

類別 :

Automated Market Maker (AMM)Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)

人們還問：關於Magma Finance的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:12:00 (UTC+8)

Magma Finance（MAGMA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Magma Finance 的更多資訊

MAGMAUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 MAGMA。在 MEXC 上探索 MAGMAUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Magma Finance (MAGMA) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Magma Finance 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
MAGMA/USDT
NT$5.9291562
NT$5.9291562NT$5.9291562
+0.17%
501.34K (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.519236
NT$2.519236NT$2.519236

+314.73%

utility token

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UTILITY

NT$0.18871891
NT$0.18871891NT$0.18871891

0.00%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.457171
NT$0.457171NT$0.457171

-25.90%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.213754
NT$9.213754NT$9.213754

+23.90%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.4349864
NT$9.4349864NT$9.4349864

+6.04%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.519236
NT$2.519236NT$2.519236

+314.73%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.5890602
NT$8.5890602NT$8.5890602

+132.06%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.360886951
NT$0.360886951NT$0.360886951

+72.90%

Cap

Cap

CAP

NT$2.346598
NT$2.346598NT$2.346598

+35.34%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.6754915
NT$28.6754915NT$28.6754915

+26.89%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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