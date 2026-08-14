Magma Finance實時價格 (MAGMA)
Magma Finance (MAGMA) 今日實時價格為 NT$ 0.18539，過去 24 小時內變化了 0.03%。目前 MAGMA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.18539 每 MAGMA。
Magma Finance 目前市值在 NT$ 35.22M 排名第 #343，流通供應量為 190.00M MAGMA。過去 24 小時內，MAGMA 的交易價格在 NT$ 0.17991（低點）和 NT$ 0.19146（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 18.239824942243659841，而歷史最低價為 NT$ 2.2285885400798061484。
短期表現方面，MAGMA 在過去一小時內波動了 +0.43%，過去7 天內波動了 -28.94%。過去一天，總交易量達到 NT$ 92.50K。
No.343
19.00%
SUI
Magma Finance 的目前市值為 NT$ 35.22M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 92.50K。MAGMA 的流通量為 190.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 185.39M。
+0.43%
-0.03%
-28.94%
-28.94%
跟蹤 Magma Finance 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0017769
|-0.03%
|30天
|NT$ -0.11278
|-37.83%
|60天
|NT$ -0.19339
|-51.06%
|90天
|NT$ -0.03768
|-16.90%
今天，MAGMA 記錄了 NT$ -0.0017769 (-0.03%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.11278 (-37.83%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，MAGMA 的變化為 NT$ -0.19339 (-51.06%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.03768 (-16.90%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Magma Finance 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 MAGMA 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
MAGMA_USDT在4小時周期內運行於0.18583價位。價格位於中枢點0.18661下方極近位置。S1樞紐0.18131構成下方最近結構邊界。R1阻力位0.19281界定上方空間上限。當前價格處於樞軸體系的核心震盪區間。多空雙方在中央附近形成暫時平衡。 短期均線組呈現買入排列狀態。EMA指標同步確認短線買盤動能。MACD信號線完成金叉動作。RSI讀數處於中性區域。快慢指標出現方向分層現象。波動率維持收窄態勢。動能未呈現單邊集中釋放特徵。市場處於動能轉換的過渡階段。 上方第一參考價位為R1對應的0.19281。該位置距離現價約3.7%漲幅空間。下方第一防守價位為S1對應的0.18131。該位置距離現價約2.4%跌幅緩衝。遠端R2價位0.19811提供次級阻力參考。近端S2價位0.17511構成深層支撐底線。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Magma Finance 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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