Magma Finance 今日價格

Magma Finance (MAGMA) 今日實時價格為 NT$ 0.18539，過去 24 小時內變化了 0.03%。目前 MAGMA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.18539 每 MAGMA。

Magma Finance 目前市值在 NT$ 35.22M 排名第 #343，流通供應量為 190.00M MAGMA。過去 24 小時內，MAGMA 的交易價格在 NT$ 0.17991（低點）和 NT$ 0.19146（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 18.239824942243659841，而歷史最低價為 NT$ 2.2285885400798061484。

短期表現方面，MAGMA 在過去一小時內波動了 +0.43%，過去7 天內波動了 -28.94%。過去一天，總交易量達到 NT$ 92.50K。

Magma Finance（MAGMA）市場資訊

排名 No.343 市值 NT$ 35.22MNT$ 35.22M NT$ 35.22M 成交量（24H） NT$ 92.50KNT$ 92.50K NT$ 92.50K 完全稀釋市值 NT$ 185.39MNT$ 185.39M NT$ 185.39M 流通量 190.00M 190.00M 190.00M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 19.00% 所屬公鏈 SUI

Magma Finance 的目前市值為 NT$ 35.22M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 92.50K。MAGMA 的流通量為 190.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 185.39M。