CatFu 今日價格

CatFu (CATFU) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 9.52%。目前 CATFU 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CATFU。

CatFu 目前市值在 $ 9,793.43 排名第 #-，流通供應量為 999.83M CATFU。過去 24 小時內，CATFU 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CATFU 在過去一小時內波動了 +0.26%，過去7 天內波動了 -4.88%。過去一天，總交易量達到 --。

CatFu（CATFU）市場資訊

市值 $ 9.79K$ 9.79K $ 9.79K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 9.79K$ 9.79K $ 9.79K 流通量 999.83M 999.83M 999.83M 總供應量 999,828,496.829772 999,828,496.829772 999,828,496.829772

CatFu 的目前市值為 $ 9.79K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CATFU 的流通量為 999.83M，總供應量是 999828496.829772，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.79K。