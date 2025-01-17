Cas9 圖標

Cas9 價格 (CRISPR)

USD

Cas9 (CRISPR) 實時價格圖表

$0.00650957
$0.00650957$0.00650957
+13.90%(1D)

今天 Cas9 (CRISPR) 的價格

今天 Cas9 (CRISPR) 的實時價格爲 0.00650957 USD。目前其市值爲 $ 6.51M USD。CRISPR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Cas9 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 211.37K USD
- Cas9 當天價格變化爲 +13.98%
- 其循環供應量爲 1000.00M USD

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Cas9 (CRISPR) 價格表現 USD

今天內，Cas9 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00079827
在過去30天內，Cas9 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Cas9 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Cas9 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00079827+13.98%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Cas9 (CRISPR) 價格分析

Cas9 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00552623
$ 0.00552623$ 0.00552623

$ 0.00649883
$ 0.00649883$ 0.00649883

$ 0.00928437
$ 0.00928437$ 0.00928437

+1.76%

+13.98%

+11.08%

Cas9 (CRISPR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 6.51M
$ 6.51M$ 6.51M

$ 211.37K
$ 211.37K$ 211.37K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

什麼是Cas9 (CRISPR)

Community led CRISPR AI research We're building a revolutionary way to fund and advance CRISPR research through a two-token system. The DAO governs both research direction and value distribution, ensuring community-driven decisions benefit all token holders. CRISPR represents your stake in the research outcomes. Value flows to holders through: Strategic buybacks directed by DAO voting Profit distribution from successful research Priority access to new technologies Value appreciation as research succeeds

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Cas9 (CRISPR) 資源

官網

大家還在問：關於 Cas9 (CRISPR) 的其他問題

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CRISPR 兌換爲當地貨幣

1 CRISPR 兌換 AUD
A$0.010415312
1 CRISPR 兌換 GBP
0.0052727517
1 CRISPR 兌換 EUR
0.0063142829
1 CRISPR 兌換 USD
$0.00650957
1 CRISPR 兌換 MYR
RM0.029293065
1 CRISPR 兌換 TRY
0.2306340651
1 CRISPR 兌換 JPY
¥1.0101550726
1 CRISPR 兌換 RUB
0.6696394659
1 CRISPR 兌換 INR
0.5636636663
1 CRISPR 兌換 IDR
Rp106.7142452208
1 CRISPR 兌換 PHP
0.3812655149
1 CRISPR 兌換 EGP
￡E.0.328082328
1 CRISPR 兌換 BRL
R$0.0392527071
1 CRISPR 兌換 CAD
C$0.0093086851
1 CRISPR 兌換 BDT
0.7914335206
1 CRISPR 兌換 NGN
10.1395015191
1 CRISPR 兌換 UAH
0.2745736626
1 CRISPR 兌換 VES
Bs0.35151678
1 CRISPR 兌換 PKR
Rs1.8162351257
1 CRISPR 兌換 KZT
3.453326885
1 CRISPR 兌換 THB
฿0.2249056435
1 CRISPR 兌換 TWD
NT$0.2142299487
1 CRISPR 兌換 CHF
Fr0.0059237087
1 CRISPR 兌換 HKD
HK$0.0506444546
1 CRISPR 兌換 MAD
.د.م0.0654211785