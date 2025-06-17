Candles 圖標

Candles 價格 (SN31)

USD

Candles (SN31) 實時價格圖表

$1.27
$1.27$1.27
-8.20%(1D)

今天 Candles (SN31) 的價格

今天 Candles (SN31) 的實時價格爲 1.27 USD。目前其市值爲 $ 1.61M USD。SN31 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Candles 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Candles 當天價格變化爲 -8.20%
- 其循環供應量爲 1.27M USD

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Candles (SN31) 價格表現 USD

今天內，Candles 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.113133409022861
在過去30天內，Candles 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Candles 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Candles 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.113133409022861-8.20%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Candles (SN31) 價格分析

Candles 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

$ 1.41
$ 1.41$ 1.41

$ 1.66
$ 1.66$ 1.66

+0.53%

-8.20%

-21.44%

Candles (SN31) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

--
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1.27M
1.27M 1.27M

什麼是Candles (SN31)

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Candles (SN31) 資源

官網

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大家還在問：關於 Candles (SN31) 的其他問題

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SN31 兌換爲當地貨幣

1 SN31 兌換 VND
33,420.05
1 SN31 兌換 AUD
A$1.9431
1 SN31 兌換 GBP
0.9271
1 SN31 兌換 EUR
1.0922
1 SN31 兌換 USD
$1.27
1 SN31 兌換 MYR
RM5.3848
1 SN31 兌換 TRY
50.0126
1 SN31 兌換 JPY
¥184.0484
1 SN31 兌換 RUB
99.949
1 SN31 兌換 INR
109.601
1 SN31 兌換 IDR
Rp20,819.6688
1 SN31 兌換 KRW
1,737.3346
1 SN31 兌換 PHP
72.1741
1 SN31 兌換 EGP
￡E.63.6524
1 SN31 兌換 BRL
R$6.9342
1 SN31 兌換 CAD
C$1.7145
1 SN31 兌換 BDT
155.2448
1 SN31 兌換 NGN
1,962.8993
1 SN31 兌換 UAH
52.7431
1 SN31 兌換 VES
Bs129.54
1 SN31 兌換 PKR
Rs359.664
1 SN31 兌換 KZT
650.9385
1 SN31 兌換 THB
฿41.3385
1 SN31 兌換 TWD
NT$37.5031
1 SN31 兌換 AED
د.إ4.6609
1 SN31 兌換 CHF
Fr1.0287
1 SN31 兌換 HKD
HK$9.9568
1 SN31 兌換 MAD
.د.م11.557
1 SN31 兌換 MXN
$24.0411