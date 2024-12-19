BUSD 價格 (BUSD)
今天 BUSD (BUSD) 的實時價格爲 0.997741 USD。目前其市值爲 $ 68.11M USD。BUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.24K USD
- BUSD 當天價格變化爲 +0.40%
- 其循環供應量爲 68.22M USD
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今天內，BUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00401251。
在過去30天內，BUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0024040569。
在過去60天內，BUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0340185780。
在過去90天內，BUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000963703985146。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00401251
|+0.40%
|30天
|$ +0.0024040569
|+0.24%
|60天
|$ +0.0340185780
|+3.41%
|90天
|$ +0.0000963703985146
|+0.01%
BUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.04%
+0.40%
+2.55%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD.
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|1 BUSD 兌換 AUD
A$1.5963856
|1 BUSD 兌換 GBP
￡0.78821539
|1 BUSD 兌換 EUR
€0.95783136
|1 BUSD 兌換 USD
$0.997741
|1 BUSD 兌換 MYR
RM4.4898345
|1 BUSD 兌換 TRY
₺34.99077687
|1 BUSD 兌換 JPY
¥156.52560808
|1 BUSD 兌換 RUB
₽103.39589983
|1 BUSD 兌換 INR
₹84.93769133
|1 BUSD 兌換 IDR
Rp16,356.40721904
|1 BUSD 兌換 PHP
₱58.91660605
|1 BUSD 兌換 EGP
￡E.50.81494913
|1 BUSD 兌換 BRL
R$6.29574571
|1 BUSD 兌換 CAD
C$1.42676963
|1 BUSD 兌換 BDT
৳119.2300495
|1 BUSD 兌換 NGN
₦1,551.6868032
|1 BUSD 兌換 UAH
₴41.87518977
|1 BUSD 兌換 VES
Bs49.88705
|1 BUSD 兌換 PKR
Rs277.61145584
|1 BUSD 兌換 KZT
₸521.54915293
|1 BUSD 兌換 THB
฿34.41208709
|1 BUSD 兌換 TWD
NT$32.54631142
|1 BUSD 兌換 CHF
Fr0.88798949
|1 BUSD 兌換 HKD
HK$7.75244757
|1 BUSD 兌換 MAD
.د.م9.95745518