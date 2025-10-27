Built on Nothing（BON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.0019941$ 0.0019941 $ 0.0019941 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.17% 漲跌幅（1D） +14.64% 漲跌幅（7D） +59.21% 漲跌幅（7D） +59.21%

Built on Nothing（BON）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BON 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BON 的歷史最高價為 $ 0.0019941，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BON 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.17%，過去 24 小時內變動為 +14.64%，過去 7 天內累計變動為 +59.21%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Built on Nothing（BON）市場資訊

市值 $ 167.62K$ 167.62K $ 167.62K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 197.99K$ 197.99K $ 197.99K 流通量 846.02M 846.02M 846.02M 總供應量 999,320,481.906047 999,320,481.906047 999,320,481.906047

Built on Nothing 的目前市值為 $ 167.62K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BON 的流通量為 846.02M，總供應量是 999320481.906047，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 197.99K。