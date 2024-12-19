BROT 價格 (BROT)
今天 BROT (BROT) 的實時價格爲 0.00308569 USD。目前其市值爲 $ 3.12M USD。BROT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BROT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 265.82K USD
- BROT 當天價格變化爲 -7.03%
- 其循環供應量爲 999.98M USD
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今天內，BROT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000233515340078723。
在過去30天內，BROT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，BROT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，BROT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000233515340078723
|-7.03%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
BROT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-6.66%
-7.03%
-37.52%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Blockrot ($BROT) is the first tokenized, interactive 3D AI agent livestreamer and gamer. The project merges AI and gaming technology with the decentralized culture of Web3, offering real-time community interaction, co-creation and engagement. Its primary purpose is to build groundbreaking technology within an engaging, community-driven ecosystem where participants can co-create Blockrot and shape future innovations.
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|1 BROT 兌換 AUD
A$0.004937104
|1 BROT 兌換 GBP
￡0.0024376951
|1 BROT 兌換 EUR
€0.0029622624
|1 BROT 兌換 USD
$0.00308569
|1 BROT 兌換 MYR
RM0.013885605
|1 BROT 兌換 TRY
₺0.1082151483
|1 BROT 兌換 JPY
¥0.4840830472
|1 BROT 兌換 RUB
₽0.3197700547
|1 BROT 兌換 INR
₹0.2626539328
|1 BROT 兌換 IDR
Rp50.5850738736
|1 BROT 兌換 PHP
₱0.1822099945
|1 BROT 兌換 EGP
￡E.0.1570924779
|1 BROT 兌換 BRL
R$0.0194707039
|1 BROT 兌換 CAD
C$0.0044125367
|1 BROT 兌換 BDT
৳0.368739955
|1 BROT 兌換 NGN
₦4.798865088
|1 BROT 兌換 UAH
₴0.1295064093
|1 BROT 兌換 VES
Bs0.1542845
|1 BROT 兌換 PKR
Rs0.8585623856
|1 BROT 兌換 KZT
₸1.6129827337
|1 BROT 兌換 THB
฿0.1064254481
|1 BROT 兌換 TWD
NT$0.1006552078
|1 BROT 兌換 CHF
Fr0.0027462641
|1 BROT 兌換 HKD
HK$0.0239758113
|1 BROT 兌換 MAD
.د.م0.0307951862