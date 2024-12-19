BROT 圖標

BROT 價格 (BROT)

USD

BROT (BROT) 實時價格圖表

$0.00308569
$0.00308569$0.00308569
-7.00%(1D)

今天 BROT (BROT) 的價格

今天 BROT (BROT) 的實時價格爲 0.00308569 USD。目前其市值爲 $ 3.12M USD。BROT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BROT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 265.82K USD
- BROT 當天價格變化爲 -7.03%
- 其循環供應量爲 999.98M USD

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BROT (BROT) 價格表現 USD

今天內，BROT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000233515340078723
在過去30天內，BROT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，BROT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，BROT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000233515340078723-7.03%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

BROT (BROT) 價格分析

BROT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00185542
$ 0.00185542$ 0.00185542

$ 0.00348218
$ 0.00348218$ 0.00348218

$ 0.00667046
$ 0.00667046$ 0.00667046

-6.66%

-7.03%

-37.52%

BROT (BROT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M

$ 265.82K
$ 265.82K$ 265.82K

999.98M
999.98M 999.98M

什麼是BROT (BROT)

Blockrot ($BROT) is the first tokenized, interactive 3D AI agent livestreamer and gamer. The project merges AI and gaming technology with the decentralized culture of Web3, offering real-time community interaction, co-creation and engagement. Its primary purpose is to build groundbreaking technology within an engaging, community-driven ecosystem where participants can co-create Blockrot and shape future innovations.

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BROT (BROT) 資源

官網

大家還在問：關於 BROT (BROT) 的其他問題

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BROT 兌換爲當地貨幣

1 BROT 兌換 AUD
A$0.004937104
1 BROT 兌換 GBP
0.0024376951
1 BROT 兌換 EUR
0.0029622624
1 BROT 兌換 USD
$0.00308569
1 BROT 兌換 MYR
RM0.013885605
1 BROT 兌換 TRY
0.1082151483
1 BROT 兌換 JPY
¥0.4840830472
1 BROT 兌換 RUB
0.3197700547
1 BROT 兌換 INR
0.2626539328
1 BROT 兌換 IDR
Rp50.5850738736
1 BROT 兌換 PHP
0.1822099945
1 BROT 兌換 EGP
￡E.0.1570924779
1 BROT 兌換 BRL
R$0.0194707039
1 BROT 兌換 CAD
C$0.0044125367
1 BROT 兌換 BDT
0.368739955
1 BROT 兌換 NGN
4.798865088
1 BROT 兌換 UAH
0.1295064093
1 BROT 兌換 VES
Bs0.1542845
1 BROT 兌換 PKR
Rs0.8585623856
1 BROT 兌換 KZT
1.6129827337
1 BROT 兌換 THB
฿0.1064254481
1 BROT 兌換 TWD
NT$0.1006552078
1 BROT 兌換 CHF
Fr0.0027462641
1 BROT 兌換 HKD
HK$0.0239758113
1 BROT 兌換 MAD
.د.م0.0307951862